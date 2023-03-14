一場虛驚！登梯雨遮處救援 男虛喊不是跳樓 是救貓跌落

昨天（13日）晚上，新北市消防局獲報，新莊區民樂街一棟舊公寓1樓水泥雨遮處，有男子墜落待援。救護人員獲報迅速趕抵，經登爬雙節梯到1樓雨遮處，接觸到男子，警消詢問他虛弱回說「我是救貓不小心跌落」經檢視其肩膀脫臼，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，楊姓男子（29歲），昨天（13日）晚上10時許，他飼養的貓，從新北市新莊區民樂街17巷住家2樓跑出，楊男急忙追出，見愛貓往1樓屋簷跳去，他沒有多想，直接攀跨陽台鐵窗，想一把拉回愛貓，卻不慎翻落1樓水泥雨遮處。

楊男痛的倒臥哀叫，無法爬起回家，只得自行撥打電話，通報新北市消防局「我墜樓了」派員協助。救護人員獲報趕抵架上雙節梯，攀爬上1樓水泥雨遮處，詢問楊男「你身體狀況怎樣？」、「從幾樓墜落」，楊男氣若游絲回說：「我不是跳樓，是為了救貓，不小心從2樓住處翻落。」

救護人員檢視楊男肩膀脫臼，趕緊施以頸圈、患部、長背板固定後，旋即協助楊男送醫急救，所幸沒有生命危險。