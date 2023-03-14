快訊

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一場虛驚！登梯雨遮處救援 男虛喊不是跳樓 是救貓跌落

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（13日）晚上，新北市消防局獲報，新莊區民樂街一棟舊公寓1樓水泥雨遮處，有男子墜落待援。救護人員獲報迅速趕抵，經登爬雙節梯到1樓雨遮處，接觸到男子，警消詢問他虛弱回說「我是救貓不小心跌落」經檢視其肩膀脫臼，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，楊姓男子（29歲），昨天（13日）晚上10時許，他飼養的貓，從新北市新莊區民樂街17巷住家2樓跑出，楊男急忙追出，見愛貓往1樓屋簷跳去，他沒有多想，直接攀跨陽台鐵窗，想一把拉回愛貓，卻不慎翻落1樓水泥雨遮處。

楊男痛的倒臥哀叫，無法爬起回家，只得自行撥打電話，通報新北市消防局「我墜樓了」派員協助。救護人員獲報趕抵架上雙節梯，攀爬上1樓水泥雨遮處，詢問楊男「你身體狀況怎樣？」、「從幾樓墜落」，楊男氣若游絲回說：「我不是跳樓，是為了救貓，不小心從2樓住處翻落。」

救護人員檢視楊男肩膀脫臼，趕緊施以頸圈、患部、長背板固定後，旋即協助楊男送醫急救，所幸沒有生命危險。

新北市政府消防局第二救災救護大隊表示，屋簷或遮光罩耐重承受度會受材質，使用年限而有所不同，踩上時要注意有跌落或踩空風險，否則恐會造成生命危害，民眾不可不慎。

新北市新莊區楊男，拉貓不慎墜落1樓水泥雨遮處，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區楊男，拉貓不慎墜落1樓水泥雨遮處，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區楊男，拉貓不慎墜落1樓水泥雨遮處，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區楊男，拉貓不慎墜落1樓水泥雨遮處，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

公寓

延伸閱讀

師範大學女學生傍晚墜樓亡 校方晚間簡短回應了

獨自登東眼山迷路起霧氣溫降 新北婦人13小時平安返回

攀中橫卡拉寶山迷途 靠未隨意移動119座標找人

找到了 八旬老翁昨南子吝登山迷路受困一夜

相關新聞

男警掀外籍女嫌犯內衣拍胸搜身 利用權勢猥褻起訴 記一大過調警備隊

內湖分局康寧派出所李姓警員，今年1月偵辦竊盜案，逮捕外籍女犯嫌，竟在派出所2樓廁所單獨搜身，還解扣掀起內衣拍打胸部，直到...

台中港離岸風機男屍是誰仍成謎！檢排除和彰化翻船相關

台中港離岸風機平台7日被發現有1具男屍，但現場佇立海平面、四周一片汪洋，離奇出現遺體令人困惑，風電公司確認無人失蹤非其員...

消防署訓練中心舉辦「全國災害搜救犬國際評量」 44隻搜救犬報名

消防署今天至16日，連續三天在南投竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測，看是否能成...

一場虛驚！登梯雨遮處救援 男虛喊不是跳樓 是救貓跌落

昨天（13日）晚上，新北市消防局獲報，新莊區民樂街一棟舊公寓1樓水泥雨遮處，有男子墜落待援。救護人員獲報迅速趕抵，經登爬...

影／開車逆闖單向路段遇到警察 駕駛下車受檢渾身酒臭

54歲許姓男子前天開車經過蘆洲區中山二路，竟直接闖進逆向專用路段，恰巧警察就在對面停等紅燈，立刻追上前攔車，還聞到他渾身...

嘉縣某公所男職員涉猥褻女同事 檢方依法起訴

嘉義縣某公所蔡姓男職員涉嫌在車內對女同事強吻、摸胸，女子試圖推開要蔡男冷靜，但蔡男仍不罷手，女子憤而報警，檢方依強制猥褻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦