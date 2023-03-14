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嘉縣某公所男職員涉猥褻女同事 檢方依法起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣某公所蔡姓男職員涉嫌在車內對女同事強吻、摸胸，女子試圖推開要蔡男冷靜，但蔡男仍不罷手，女子憤而報警，檢方依強制猥褻罪嫌起訴，因蔡男無悔意，建請從重量刑。

去年9月間某晚任職於某公所年約39歲蔡男以致謝女同事之前的幫忙為由，邀女同事用餐，用餐後駕車載女同事返家，途中將車輛停在嘉義縣太保市一處路邊停車格，先牽住女同事左手，涉嫌拆掉她的口罩、強吻，強行以左手伸入女方內衣揉胸，女子試圖推開蔡男，並說「你冷靜，讓我下車」等話，蔡男仍重複強吻及摸胸猥褻得逞。

女同事向女性友人哭訴遭蔡男強制猥褻，在友人陪同下向警方報案。蔡男到案坦承有在車內親吻、摸胸，但稱說雙方在交往。

女同事表示，蔡男平日積極向她示好，但從來沒有正面回應，雙方並沒有交往關係。

檢方偵結後，依強制猥褻罪嫌起訴，審酌蔡男為公務機關職員，知法犯法，犯後還狡辯且態度不佳，顯無悔改之意，企圖哄騙告訴人簽立撤回告訴狀以大事化小，建請從重量刑。

嘉義縣某公所男職員涉嫌對女同事強吻、摸胸，嘉義地檢署依強制猥褻罪嫌起訴。圖／本報資料照片
嘉義縣某公所男職員涉嫌對女同事強吻、摸胸，嘉義地檢署依強制猥褻罪嫌起訴。圖／本報資料照片

猥褻 嘉義 公務員

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