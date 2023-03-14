公仔迷不想花錢買 過溪來北斗順手牽羊都入鏡

雲林縣沈姓男子是公仔迷，注意夾娃娃機台的台主把公仔放在機台台頂以便補貨，就順手牽羊拿走公仔，彰化縣北斗警分局多次接獲報案，「飛象過河」到雲林縣斗南鎮逮捕沈男，依竊盜等罪嫌移送偵辦。

警方今天指出，沈男（36歲）是雲林縣人，因喜愛公仔，騎機車從斗南鎮沿著台一線到彰化縣北斗鎮偷夾娃娃機的公仔，今年1月到2月間警方接獲機台台主報案和提供錄影監視系統，畫面中的小偷都是同一人，北斗警分局長吳詠傑指揮成立專案小組，經整合過濾分析相關佐證資料，鎖定籍設雲林縣斗南鎮地區沈姓男子嫌疑重大。