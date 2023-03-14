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公仔迷不想花錢買 過溪來北斗順手牽羊都入鏡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

雲林縣沈姓男子是公仔迷，注意夾娃娃機台的台主把公仔放在機台台頂以便補貨，就順手牽羊拿走公仔，彰化縣北斗警分局多次接獲報案，「飛象過河」到雲林縣斗南鎮逮捕沈男，依竊盜等罪嫌移送偵辦。

警方今天指出，沈男（36歲）是雲林縣人，因喜愛公仔，騎機車從斗南鎮沿著台一線到彰化縣北斗鎮偷夾娃娃機的公仔，今年1月到2月間警方接獲機台台主報案和提供錄影監視系統，畫面中的小偷都是同一人，北斗警分局長吳詠傑指揮成立專案小組，經整合過濾分析相關佐證資料，鎖定籍設雲林縣斗南鎮地區沈姓男子嫌疑重大。

警方發現，沈男為躲避警方查緝，騎著偽造車牌的機車到彰化縣北斗鎮，拿走夾娃娃機台台頂上面堆放的公仔。北斗警分局過濁水溪到雲林斗六的沈男住處逮人，同時搜查出31個公仔及作案工具，依竊盜、偽造特種文書等罪嫌報請彰化地檢署偵辦。

沈姓男子涉嫌偷竊夾娃娃機的公仔，被錄下帶著兩包公仔騎機車離去。圖／民眾提供
沈姓男子涉嫌偷竊夾娃娃機的公仔，被錄下帶著兩包公仔騎機車離去。圖／民眾提供
沈姓男子涉嫌偷竊夾娃娃機的30多個公仔。圖／民眾提供
沈姓男子涉嫌偷竊夾娃娃機的30多個公仔。圖／民眾提供

夾娃娃機 雲林

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