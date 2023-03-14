賓士車違停人行道 竟是新北警友 他還搶人手機阻檢舉

新北市警友會新莊辦事處新華站長許男，上周日（12日）下午將車違停在北市萬華區人行道上，路人看見欲上前拍照檢舉，當場惹怒許男伸手阻擋，兩人爆發口角。事後民眾將畫面上傳網路社群，引發網友熱議。新莊警分局表示，許男違停屬個人行為，已請新北警友會依規定處理。

據了解，許男，從事電器相關產品買賣，擔任新北市警察之友會新莊辦事處新華站長已有10多年，他熱心地方公共事務，卻在上周日（12日）下午，把車違停在台北市萬華區一處人行道上，被民眾拍下上傳網路社群。

上周日（12日）下午近5時許，許男將一輛要價300多萬，且擋風玻璃貼有「新北市警察之友會新莊分局新華直屬站」、「行政院新聞局全聲警政報導採訪車」兩張停車證的賓士R350 CDI，違停在北市萬華區長沙街二段人行道上。

路人經過看到，拿出手機準備拍照檢舉，許男突從車內衝出，伸手阻擋拍攝，雙方因此爆發口角。過程中檢舉民眾對許說「我怎麼樣，你不是很有種，打給110啊！」、「你要不要現在走，不然我就打給110」，許男也拿出手機反蒐證。

事後，檢舉男將兩人衝突畫面上傳網路社群《社會事交通版》，引發網友熱議。甚至有網友肉搜許男，這輛違停賓士車牌，因逾檢已遭監理單位註銷。

對此，新莊警分局證實，許姓男子確實為新莊分局新莊辦事處新華直屬站長，但澄清，分局並未核發停車證給許男，對於他違規純屬個人行為，已連繫新北市警友會，請他們依規定處理。