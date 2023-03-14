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男警掀外籍女嫌犯內衣拍胸搜身 利用權勢猥褻起訴 記一大過調警備隊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

內湖分局康寧派出所李姓警員，今年1月偵逮捕外籍女犯嫌後，竟在派出所2樓廁所單獨搜身，還解扣掀起內衣拍打胸部，直到女警到場要搜身，女犯嫌才驚嚇遭受侵犯提告。示意圖／ingimage
內湖分局康寧派出所李姓警員，今年1月偵逮捕外籍女犯嫌後，竟在派出所2樓廁所單獨搜身，還解扣掀起內衣拍打胸部，直到女警到場要搜身，女犯嫌才驚嚇遭受侵犯提告。示意圖／ingimage
內湖分局康寧派出所李姓警員，今年1月偵辦竊盜案，逮捕外籍女犯嫌，竟在派出所2樓廁所單獨搜身，還解扣掀起內衣拍打胸部，直到女警到場要搜身，女犯嫌才驚嚇遭受侵犯提告，士林地檢署偵結，依利用權勢猥褻罪嫌起訴李員。內湖分局當時主動會同婦幼隊偵辦，如今全案起訴，擬核記一大過處分，調李員至警備隊。

起訴指出，今年1月4日李姓警員和林姓警員到超商處理竊盜案，帶女犯嫌至派出所後，李員告知備勤的謝姓警員要通知外事警察到場，就獨自帶著女子到2樓辦公室搜身；晚上8點24分，李員在康寧派出所辦公室2樓，涉嫌利用權勢猥褻，假借警察職務權力，佯稱到廁所搜身，而女犯嫌是外國籍不懂我國法律，誤認正常程序配合搜身，李男要求女犯嫌在廁所隔間階梯上雙手平舉，先拍打觸碰全身假裝正常拍艘，後解開上衣釦子，掀起內層背心及內衣，用手拍打女犯嫌胸部，繼而拍打長褲、內搭褲上緣。

女犯嫌問李員是否正常程序，李則回「搜身結束」要求自己穿衣物，猥褻得逞。女犯嫌走回辦公室等候偵訊，直到謝員向她說，女警到場要搜身檢查，女犯嫌驚嚇告知剛剛已被李員搜身，且哭著和自己的母親說遭男警摸胸。

39歲李姓員警，一線四星，警專23期畢業，擔任警察15年11月，2015年6月起任職康寧派出所迄今。督察組指出，全案分局主動會同婦幼警察隊偵辦，今年1月7日依涉嫌利用權勢猥褻罪移送士檢偵辦，檢方2月24日起訴李員，今日收到起訴書，擬議核予記一大過處分，並調整職務至警備隊。

李員辯稱，他懷疑女犯嫌隱瞞身分、才放物品才會搜身，後續坦承利用搜身名義，刻意碰觸胸部及身體。

當時受指派到派出所的蔡姓女警稱，女警會視案件情況檢查貼身衣物，且會請女性人犯自行脫下衣物，供員警檢查，搜身過程不會碰觸肌膚，此案沒有因為女犯嫌已被搜身就降低搜身強度。蔡姓女警稱，她隔著衣物簡單拍艘無異常，無可放物品之處，女犯嫌說「這樣就好了嗎」並害怕的示範剛剛被李姓員警碰觸胸部。

派出所同事證稱，女性人犯搜身必須由女警進行，這是警察基本常識，過去從未有男警搜身女姓人犯，且搜身通常在有監視器或有第三者在場，在隱匿處所單獨搜身不合常情。

內湖分局教官稱，女性人犯嫌必須由女警搜身，若為外籍人士，還須通知外事警察到場後再搜身，搜身過程會警犯嫌自行脫下衣物供檢查，不會碰到肌膚，若有急迫性應先上銬，通知女警搜身，無需由衣物內側下方伸入檢查。

檢察官依女犯嫌背心、內衣內測驗出李姓員警ＤＮＡ，派出所監視器畫面、現場照片位置圖等，李姓員警搜身時間長達1至2分鐘，並非短暫，且女犯嫌因警察特殊身分，誤認是正常程序才配合，李姓員警涉犯利用權勢、機會猥褻罪，依法起訴，建請加重其刑。

內湖分局今指出，警方向來重視員警風紀及查察不法情事，將秉持勇於面對問題、不庇縱、不掩飾態度主動深入查處，並將持續教育所屬謹言慎行，依照相關規定執勤並恪遵各項風紀要求，以維護警察形象。

警察 猥褻 內湖

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