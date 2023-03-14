誤以為愛情來敲門 男子辦信貸投資NFT險上當

高雄李姓男子在網路交友軟體結識1名女子，以為遇到真愛，受慫恿到銀行辦信用貸款要投資NFT（非同質化代幣）。行員察覺有異，請員警到場，員警告訴他匯款後將有去無回，而且他也沒見過對方，受騙可能更高，李才自認為被愛情沖昏頭，打住貸款。

警方表示，3月13日下午3點左右，李姓男子（38歲）到高雄市鳳山區光遠路某銀行，要辦信用貸款50萬元，行員瞭解他的用途，得知他要做「網路投資」，但說出具體投資項目，行員擔心他受騙，才通報鳳山警分局鳳崗派出所員警到場。

員警查問原由，李才說出透過交友軟體，認識網友「阿蕙」，2周來阿蕙每天對他噓寒問暖，他覺得是愛情來毃門，阿蕙介紹他投資NFT，可以利260萬元，但需先付50萬元才有機會獲利，他沒那麼多錢，才被慫恿申請貸款。