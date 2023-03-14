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假擄人真詐財 安南警即時攔阻

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市張姓女市民昨天到市警三分局和順派出所報案，自稱接到陳姓友人訊息，陳表示因債務問題遭到地下錢莊押至屏東縣某處，請幫忙匯款1萬元才會恢復自由。警員了解後，說明此為典型「假擄人真詐財」手法，連繫上陳姓友人人平安，警察即時勸阻，成功守住民眾辛苦錢。

29歲張姓女市民，昨天下午3點30分接到陳姓友人訊息，自稱因債務問題遭到地下錢莊強行押至屏東縣某處，請張女匯款1萬元至指定帳戶，錢莊才會放人。陳表示因情況急迫，請張女除趕緊匯款外，切勿報警，否則怕有生命危險。

張女當下嚇得不知所措，但恐匯款後，錢莊不會如約放人。思考再三，急忙至和順派出所報案。在警員黃硯晟、蔡睿宏分析案情後，直言這是詐騙集團慣用之手法，先安撫張女情緒後，嘗試聯繫陳姓友人確認是否安全。果然，撥通後，友人明確表示人在臺南工作中。此時，張女才了解全部都是騙局，才放下心來。

台南市警三分局呼籲，現今詐騙集團犯罪手法雖多樣化，民眾切勿輕易聽信對方，養成查證習慣並提高警覺。參考「阿昭署長宣導防詐系列影片」，如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請警察協助查證。

台南市張姓女市民遭「假擄人真詐財」電信詐騙，警察即時勸阻，成功守住她1萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市張姓女市民遭「假擄人真詐財」電信詐騙，警察即時勸阻，成功守住她1萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 地下錢莊

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