侯友宜頒發民力幹部派令 要求市警局全面動員掃蕩黑幫
新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報，他表示，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，運用第三方警政措施，要求市警局全力動員打擊黑幫不法勢力，他強調新北市絕不容許有犯罪的溫床孳生，對於不法幫派在新北市的活動，絕對是強力取締，毫不手軟；同時頒發民防、義警、義交大隊長及山地義勇警察隊隊長等民力幹部派令。
侯友宜強調，警察維護治安的決心不容挑戰，任何黑幫不法份子膽敢在新北市囂張作亂，警方必定主動出擊強勢掃蕩，同時對於不法分子的營生處所或易生滋事之場所，將以區塊封鎖方式，運用優勢警力，進行持續性臨檢攔查等高強度攻勢勤務，加強查緝不法並運用第三方警政措施，動員市政府整體力量實施干預，斬斷幫派經濟命脈，貫徹「幫派零容忍」之堅定立場。
侯友宜也呼籲新北市餐廳業者，應該與轄區分局共同來合作，對於不法幫派舉辦大型餐會，業者都要負起社會責任不去承接，以免影響業者良好聲譽，各分局也應與業者溝通聯繫，以避免黑道幫派掩人耳目暗中進行串連。
新北市警察局統計，111年起迄今新北市共掃蕩治平專案目標81件，緝獲幫派組織成員472人到案，警察局對於所有不法幫派活動一律採取強力取締、絕不寬貸的強勢態度，持續整合結合轄區地檢署及市政府團隊力量，對組織犯罪的源頭通力掃蕩，連根拔起，讓新北市民都能夠安居樂業。
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