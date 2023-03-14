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老翁遇詐1700萬 高雄警查出車手集團兼做博弈

聯合報／ 記者林保光／即時報導

1名退休老翁誤入詐騙集團假投資陷阱，去年2個月間匯出1700萬元，全遭詐團五鬼搬運分別以人頭帳戶提領一空。高雄警方查出陳姓男子與同夥，涉嫌為詐騙集團洗錢，提領其中300萬元，追去陳的租屋，竟發現陳的租屋也是博弈網站攬客據點。

據了解，住桃園的郭姓老翁見股票投資「穩賺不賠」訊息，誤入詐騙集團圈套，加入對方所提供的投資平台，一開始誤以為獲利容易，去年6、7月間，分9次匯出1700萬元，不料，一下大筆金額後想獲利了結，便再也領不到錢才知道受騙。

警方查出，郭翁的匯款被詐騙集團化整為零，分別轉匯到多個人頭帳戶，被集團車手分別提領一空，其中300萬元在高雄2處銀行，遭車手臨櫃領走。

高雄市刑警大隊偵三隊掌握陳姓男子（27歲） 開車接應提款車手彭姓（26歲）、張姓（26歲）2男子，2月中旬查出陳的落腳處，動員查緝，在高雄市楠梓區土庫三路，追到陳、彭、張。

警方攻入陳的租屋，發覺屋內還有張、潘、許、邱等6名男女，屋內有多台電腦，宛如辦公室，才查出陳租屋除了當車手據點，也為博弈網站拉客，全案依詐欺、賭博及違反錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方在陳姓男子的租屋，查獲人頭帳戶存摺及涉嫌為博弈網站拉客的電腦。記者林保光／攝影
警方在陳姓男子的租屋，查獲人頭帳戶存摺及涉嫌為博弈網站拉客的電腦。記者林保光／攝影
警方攻入陳姓男子的租屋，發現屋內宛如辦公室，才查出他們也涉嫌為博弈網站拉客。記者林保光／翻攝
警方攻入陳姓男子的租屋，發現屋內宛如辦公室，才查出他們也涉嫌為博弈網站拉客。記者林保光／翻攝

詐騙集團 車手 高雄市

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