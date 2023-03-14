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疑因借貸糾紛 2男街頭互毆濺血遭送辦

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗市2名男子疑因借貸糾紛，不顧身旁還有老弱婦孺，在街頭砸車互毆，警方獲報，出動快打部隊前往控制現場，並協助鮮血直流的傷患就醫後，依傷害及毀損罪嫌送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天接受媒體聯訪表示，昨天下午接獲通報，苗栗市自治路發生打架案件，隨即出動快打警力趕抵現場，強勢將雙方區隔開來，避免衝突再次發生。

徐文明指出，在場爭執的36歲賴姓男子與30歲徐姓男子疑有借貸糾紛，賴男欲前往徐男住家理論，在路上看到徐男開車出門，雙方一言不合，賴男持角鐵將徐男的自小客車擋風玻璃砸毀，經雙方親友和員警出面勸阻才停止衝突。

賴男持角鐵砸毀車輛過程中，車上除了徐男外，還有他的母親、太太和女兒，其中徐男母親被嚇得當場急哭，賴男與徐男2人也因為爆發肢體衝突，雙雙掛彩，頭部和手部鮮血直流。

警方指出，賴男聲稱徐男欠下新台幣2萬元債務，徐男則反控是賴男欠他8000元，雙方說法兜不攏，因此先協助傷患送醫，再依傷害及毀損罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警察

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