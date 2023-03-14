快訊

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗老家附近被抓！結束24小時逃脫

注意！去年台中市外送員車禍1220件 肇因首位是這項

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

疫情期間，不少民眾選擇定外送，減少感染機會，台中市交大統計，去年有1220件的外送員交通事故，釀1385人傷亡，比去年同期減少傷亡309人，而肇事原因排名第一的是未依規定讓車，而警方取締外送員違規第一名則是超速，提醒外送員送餐仍需遵守交通規則。

台中市交大統計，去年度外送員發生交通事故案件，共發生1220件，造成1385人傷亡，相較於前年度發生1363件，造成1694人傷亡，發生件數減少143件，傷亡人數減少309人，肇事原因依序為未依規定讓車、未注意車前狀態、違反特定號誌標誌。

另外，去年取締外送員交通違規有9785件，相較前年度取締9314件，增加471件，前三大違規態樣包含超速、闖紅燈及違規停車。

今年1、2月外送員交通違規有1406件，前三大違規項目仍與去年相同，足見因外送員工作型態，具有時間壓力因素，外送途中，常有違反速度管制、號誌標誌管制情形，也成為造成交通事故主要肇事原因。

台中市交大大隊長鍾承志表示，將持續對易發生事故違規態樣加強執法，以維護外送員及其他用路人交通安全。

他也提醒，從事餐點外送的工作者，送餐賺錢是一項風雨無阻的辛苦工作，為了搶時間，迅速將餐點送達，常易違反交通法規，造成用路人危險，不要因為一張外送單而發生交通事故，得不償失。

台中市交通大隊統計去年發生1220件外送員交通事故，主要肇因是未依規定讓車。圖／台中市警局提供
台中市交通大隊統計去年發生1220件外送員交通事故，主要肇因是未依規定讓車。圖／台中市警局提供

外送員 台中市

延伸閱讀

外送員穿公司制服校門口接小孩 小學生女兒怒：這樣很丟臉

外送員取餐遇排隊人潮想棄單！車輪餅老闆1舉動超暖 全場狂讚

超不爽！行駛40分「小費僅8美元」 女外送員霸氣拿回餐點離去

影／Uber Eats外送員騎車半路猝死 三重撞倒路旁整排機車

相關新聞

台中港離岸風機男屍是誰仍成謎！檢排除和彰化翻船相關

台中港離岸風機平台7日被發現有1具男屍，但現場佇立海平面、四周一片汪洋，離奇出現遺體令人困惑，風電公司確認無人失蹤非其員...

影／桃園虎頭山深夜火光沖天 垃圾掩埋場全面燃燒

桃園市桃園區虎頭山今凌晨1時許冒出衝天火光，伴隨大量濃煙，消防隊獲報到場發現是垃圾掩埋場起火，隨即布水線灌救，火勢在4時...

台中港離岸風機平台離奇命案 今解剖男屍追死因

台中港離岸風電一處風場工作平台上，本月7日被發現一具男性遺體，死者身分未明，風電公司說沒有員工失蹤，平台高約10公尺，離...

侯友宜頒發民力幹部派令 要求市警局全面動員掃蕩黑幫

新北市長侯友宜今天出席新北市警局治安會報，他表示，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，運用第三方警政措施，要求市警局全力動員打擊...

老翁遇詐1700萬 高雄警查出車手集團兼做博弈

1名退休老翁誤入詐騙集團假投資陷阱，去年2個月間匯出1700萬元，全遭詐團五鬼搬運分別以人頭帳戶提領一空。高雄警方查出陳...

台南轎車疑變換車道不當 自撞路旁5機車

台南市中西區府前路二段，今天凌晨1點多發生一輛轎車疑因變換車道不當後，擦撞路旁停放5輛機車及電桿、招牌，男駕駛酒測值零，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦