注意！去年台中市外送員車禍1220件 肇因首位是這項
疫情期間，不少民眾選擇定外送，減少感染機會，台中市交大統計，去年有1220件的外送員交通事故，釀1385人傷亡，比去年同期減少傷亡309人，而肇事原因排名第一的是未依規定讓車，而警方取締外送員違規第一名則是超速，提醒外送員送餐仍需遵守交通規則。
台中市交大統計，去年度外送員發生交通事故案件，共發生1220件，造成1385人傷亡，相較於前年度發生1363件，造成1694人傷亡，發生件數減少143件，傷亡人數減少309人，肇事原因依序為未依規定讓車、未注意車前狀態、違反特定號誌標誌。
另外，去年取締外送員交通違規有9785件，相較前年度取締9314件，增加471件，前三大違規態樣包含超速、闖紅燈及違規停車。
今年1、2月外送員交通違規有1406件，前三大違規項目仍與去年相同，足見因外送員工作型態，具有時間壓力因素，外送途中，常有違反速度管制、號誌標誌管制情形，也成為造成交通事故主要肇事原因。
台中市交大大隊長鍾承志表示，將持續對易發生事故違規態樣加強執法，以維護外送員及其他用路人交通安全。
他也提醒，從事餐點外送的工作者，送餐賺錢是一項風雨無阻的辛苦工作，為了搶時間，迅速將餐點送達，常易違反交通法規，造成用路人危險，不要因為一張外送單而發生交通事故，得不償失。
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