影／買不到早餐崩潰 台中輕熟女店門前氣丟拖鞋警查辦

台中市徐姓女子在6日清晨疑因不滿店家餐點完售，氣得騎機車重返現場，丟擲拖鞋，店家在昨晚將影片上傳到臉書社團控訴，警方表示，之前店家報案時，表示暫不追究，但徐女滋擾店家的犯行，將依違反社維法查辦。

第二警分局永興派出所在6日清晨7時許，接獲北區大德街一家早餐店報案，有名女子在早餐店前對店員大吼大叫，還將拖鞋丟擲進店內，影響店家營業而報警求助，警方立即派員趕赴現場。

但員警到場時，該名女子已騎乘機車離開現場，經調閱週邊監視器查證，透過女子騎乘的機車車牌，查出涉案是徐姓女子（31歲），因店家告知早餐完售，而心生不滿丟鞋洩憤，店家暫時不追究提告，不過徐女犯行已構成違反社會秩序維護法，將通知徐女到案後送辦。

經查，徐女疑精神狀況不穩，有多次遭人通報警方強制就醫的紀錄，另外徐女也有多起在不同店家內引發的糾紛，包括以手機拍攝民眾、與店家衝突等，糾紛不斷。