桃園虎頭山垃圾掩埋場大火 環保局籲戴口罩、減少外出

桃園市虎頭山的會稽垃圾掩埋場今天凌晨1點多發生火警，燃燒面積約1000平方公尺，火勢目前仍未撲滅，消防人員持續灌救中。桃園市環保局表示，已通知鄰近6所國中小、居民配戴口罩並減少戶外活動。

環保局表示，環保局及環境稽查大隊除第一時間已派員至現場應變，並通知行政院環保署環境技術小組至現場監測空氣品質；考量事故發生地點鄰近處有6所國中小學，已於上午6點先通知校方提醒學生白天上學途中及上課期間戴上口罩、並減少戶外活動，維護學生健康，另通知附近里長建議附近居民減少戶外活動，若有需要外出活動，並建議戴上口罩，以維護自身健康。