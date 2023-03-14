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桃園虎頭山垃圾掩埋場大火 環保局籲戴口罩、減少外出
桃園市虎頭山的會稽垃圾掩埋場今天凌晨1點多發生火警，燃燒面積約1000平方公尺，火勢目前仍未撲滅，消防人員持續灌救中。桃園市環保局表示，已通知鄰近6所國中小、居民配戴口罩並減少戶外活動。
環保局表示，環保局及環境稽查大隊除第一時間已派員至現場應變，並通知行政院環保署環境技術小組至現場監測空氣品質；考量事故發生地點鄰近處有6所國中小學，已於上午6點先通知校方提醒學生白天上學途中及上課期間戴上口罩、並減少戶外活動，維護學生健康，另通知附近里長建議附近居民減少戶外活動，若有需要外出活動，並建議戴上口罩，以維護自身健康。
環保局表示，依據桃園市區域空氣品質惡化防治措施空氣品質指標若達初級預警階段（AQI>100），會提醒學校減少戶外激烈運動活動，若達中級預警階段（AQI>150)則會通知減少戶外活動，並於室內盡量關閉門窗；環保局將持續進行空氣品質監測，並調度監測車輛至鄰近區域監測。
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