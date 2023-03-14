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專闖空門犯案橫跨中南部 南警破竊盜集團逮2嫌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市警方偵破專闖空門竊盜集團，2名竊賊去年10月起偷遍中南部，警方鎖定後前天在台中市區逮捕，初步清查2人至少換下4起，警詢後將兩人依竊盜罪嫌送辦，持續擴大偵辦中。

南市東山區去年10月發生一起破壞門鎖住宅竊案，警方受理發現，2名竊嫌持破壞門窗工具侵入獨居婦人住處，婦人失竊名牌手提包為亡夫所贈紀念。

白河警分局現場勘驗及調閱周遭監視器比對分析，鎖定61歲洪姓及53歲曲姓慣竊涉有重嫌，追查發現洪嫌等人居無定所，利用人頭車輛作為交通工具犯案，且行竊區域包含台中、台南、高雄、嘉義等縣市。

白河警方鎖定犯嫌躲藏地點，持法院搜索票12日台中市西屯區一家電子遊戲場停車場將洪、曲2嫌緝捕到案，查扣變現贓款4萬餘元及犯罪工具4尺高鐵橇2支、名牌皮包、手錶等犯罪贓、證物等。

警方偵辦發現，洪、曲2嫌相當狡獪，犯案前會先前往犯案地點徘徊，確認無人再趁隙下手，警方追查至少4起住宅竊案均為該集團所為，且有多起竊案釐清中。

專闖空門犯案橫跨中南部，南警破竊盜集團逮2嫌送辦。記者謝進盛／翻攝
專闖空門犯案橫跨中南部，南警破竊盜集團逮2嫌送辦。記者謝進盛／翻攝
專闖空門犯案橫跨中南部，南警破竊盜集團逮2嫌送辦。記者謝進盛／翻攝
專闖空門犯案橫跨中南部，南警破竊盜集團逮2嫌送辦。記者謝進盛／翻攝
警方追回婦人失竊的名貴包包。記者謝進盛／翻攝
警方追回婦人失竊的名貴包包。記者謝進盛／翻攝

台中市 白河 台南

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