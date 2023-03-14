影／逢甲夜市昨晚街頭2人互毆 竟是計程車違規造成

台中市陳姓計程車司機昨天行經逢甲夜市時，疑違規雙黃線迴轉欲載客，引方後方穿西裝的黃姓機車騎士不滿，上前理論，雙方爆發推擠後，衍生成拳頭互毆的衝突，警方將全案依傷害、違反社維法偵辦。

第六警分局在昨天晚上8時許獲報，西屯區福星路有計程車司機、機車騎士因行車糾紛，雙方發生口角衝突，進而徒手攻擊對方，員警到場雖已無衝突情事，仍將雙方帶回釐清案情，依法嚴辦。

經查，陳姓計程車司機（64歲）行經案發地點時，疑違規迴轉，影響到騎機車的黃姓男子（20歲）動線，雙方先由口頭衝突後，陳疑先推黃男一把，導致引發雙方拳頭互毆，過程造成陳左眼角受傷，陳驗傷後提告傷害，黃因無明顯受傷，不提告，警方詢問後分別依傷害罪、違反社會秩序維護法送辦。