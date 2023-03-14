台中港離岸風機平台離奇命案 今解剖男屍追死因

台中港離岸風電一處風場工作平台上，本月7日被發現一具男性遺體，死者身分未明，風電公司說沒有員工失蹤，平台高約10公尺，離岸約10公里，一般人不可能靠近且爬上，檢察官已和法醫相驗，預計今天下午2點解剖，查明死因和身分，揪出這樁離奇命案發生原因。

這起離奇命案發生在本月7日，海巡署接獲報案，台中港離岸一期風場A4風機上爬梯平台發現一具男性遺體，承攬商公司人員在風機平台發現遺體，驚訝通報。

台中地檢署外勤檢察官黃慧倫8日相驗完畢，初步檢視男子並未發現明顯致命傷，因從外觀難以確認，檢察官將和法醫將於今天下午2點解剖，釐清確切死因。