男徙步70公里 高雄六龜警山區尋獲助返家

平時同母親住在高雄市桃源區的55歲陳姓男子，患有重度智能障礙，日前與母親在鳳山區訪友時，獨自徒步外出失聯，讓母親焦急向警方報案；警透過監視器發現失聯1天的陳男，竟從鳳山區徒步70公里走到六龜山區台28線46K處，所幸警即時尋獲，化解一場虛驚。

患有失智症的陳姓男子與75歲的老母親前天至鳳山區拜訪親友，陳男趁家人不注意獨自外出失蹤，旗山分局獲報，遂調閱路口監視器發現，陳男凌晨徒步走在六龜新寮里附近，因陳男已失聯近1日，該山區夜間氣溫驟降，搶救行動分秒必爭，旗山分局聯絡新威派出所前往巡視，警員郭志仙到場發現男子，但他有溝通困難，無法辨識身分。