男徙步70公里 高雄六龜警山區尋獲助返家
平時同母親住在高雄市桃源區的55歲陳姓男子，患有重度智能障礙，日前與母親在鳳山區訪友時，獨自徒步外出失聯，讓母親焦急向警方報案；警透過監視器發現失聯1天的陳男，竟從鳳山區徒步70公里走到六龜山區台28線46K處，所幸警即時尋獲，化解一場虛驚。
患有失智症的陳姓男子與75歲的老母親前天至鳳山區拜訪親友，陳男趁家人不注意獨自外出失蹤，旗山分局獲報，遂調閱路口監視器發現，陳男凌晨徒步走在六龜新寮里附近，因陳男已失聯近1日，該山區夜間氣溫驟降，搶救行動分秒必爭，旗山分局聯絡新威派出所前往巡視，警員郭志仙到場發現男子，但他有溝通困難，無法辨識身分。
陳家屬接獲後，立即趕到派出所表示，陳男患有重度智能障礙，平時就住在高雄桃源區，沒想到12日去一趟鳳山訪親友，他竟獨自徙步走回桃源區的住家，讓陳母沿路從鳳山區找到旗山，無奈向旗山分局求援，經旗山分局通報六龜警方，才終於順利尋獲愛子；由於陳男一整天未進食，幸好警方即時協助並提供熱食，否則後果不堪設想。
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