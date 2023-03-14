影／桃園虎頭山深夜火光沖天 垃圾掩埋場全面燃燒

桃園市桃園區虎頭山今凌晨1時許冒出衝天火光，伴隨大量濃煙，消防隊獲報到場發現是垃圾掩埋場起火，隨即布水線灌救，火勢在4時38分許得到控制，起火原因有待調查。

桃園消防局指揮中心今天凌晨1時9分獲報，虎頭山地區疑有雜草起火，轄區大有分隊到場發現是桃園區成功路三段1055號的掩埋場起火，場內堆置的廢棄物全面燃燒，冒出衝天火光及濃煙。

消防隊立刻布水線灌救、呼叫支援，出動共33車、81人撲救火勢，不過大火仍在掩埋場內蔓延開來，燃燒面積估計達1000平方公尺，3時16分時升為二級火警。