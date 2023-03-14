影／三重隧道防撞粗大鋼管墜地 妙齡女騎士撞上慘摔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區自強路三段高速公路隧道上緣的防撞鋼管，連續2天先後被3輛大貨車撞到，今天凌晨又被撞擊之後掉落在車道上，又粗又長的超大鋼管橫斷道路交通，1名21歲林姓女子騎機車撞上慘摔，四肢多處擦挫傷送醫。

據了解，國道一號跨越三重區自強路三段的下方設有隧道，兩邊入口均在隧道上緣設置有上下2支非常粗大的防撞鋼管，防止大車撞擊損壞高速公路結構，每支鋼管長度約20幾公尺，共分成3段串接。

昨天晚上8時許，先有1輛曳引貨櫃車超過4.1公尺限高，把1段長度約7、8公尺的大鋼管撞落地面，幸好後方車輛均及時停下，沒有釀成二次事故，但交通因此中斷，高速公路局派員吊掛移置路旁，直到深夜11時許才恢復通行。

但是第一次撞擊之後，旁邊沒掉落的防撞鋼管已經向下位移，離地高度不及4公尺，僅僅相差1個小時左右，今天凌晨0時許又連續被2輛大貨車撞到，造成又有另1段長度約7、8公尺的大鋼管，應聲掉落地面橫置車道阻斷通行，1輛轎車、1輛貨車先後停下，幸好沒被砸中。

這時21歲林姓女子騎乘機車，又從後方駛來，連續超越已經停下的貨車和轎車，直接撞上大鋼管。林女慘摔倒地，救護車獲報趕抵，連忙將她送醫治療。警方到場管制車輛進入隧道，再由高公局排除鋼管，恢復道路通行。

21歲林姓女子騎機車直接撞擊車道上的粗大鋼管，慘摔四肢多處擦挫傷，消防隊員協助將她送醫。記者林昭彰／翻攝
21歲林姓女子騎機車直接撞擊車道上的粗大鋼管，慘摔四肢多處擦挫傷，消防隊員協助將她送醫。記者林昭彰／翻攝
2支又粗又長的巨大鋼管被貨車撞擊掉落、阻斷車道，21歲林姓女子騎機車直接撞上慘摔四肢多處擦挫傷送醫。記者林昭彰／翻攝
2支又粗又長的巨大鋼管被貨車撞擊掉落、阻斷車道，21歲林姓女子騎機車直接撞上慘摔四肢多處擦挫傷送醫。記者林昭彰／翻攝
2支又粗又長的巨大鋼管被貨車撞擊掉落、阻斷車道，21歲林姓女子騎機車直接撞上慘摔四肢多處擦挫傷送醫。記者林昭彰／翻攝
2支又粗又長的巨大鋼管被貨車撞擊掉落、阻斷車道，21歲林姓女子騎機車直接撞上慘摔四肢多處擦挫傷送醫。記者林昭彰／翻攝
粗大防撞鋼管原本設置在隧道上緣的模樣。圖／翻攝Google 地圖
粗大防撞鋼管原本設置在隧道上緣的模樣。圖／翻攝Google 地圖

高速公路 車道

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