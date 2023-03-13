快訊

三上悠亞突襲宣布引退原因曝光 含淚長談不捨心境

金融股哀鴻遍野...美股四大指數走跌 台指期夜盤再跌百點

經典賽／南韓最後一戰「狂贏20分」 大陸4連敗被攻下50分

師範大學女學生傍晚墜樓亡 校方晚間簡短回應了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國立師範大學公館校區今傍晚發生學生墜樓事件，年約20歲女子墜樓受傷，救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，送醫搶救後晚間不治身亡；校方表示，該名學生是高關懷輔導個案，目前正協助家屬辦理後續事宜，確切事發過程仍待釐清。

台北市消防局表示，今天下午6時許接獲民眾報案，中正區汀州路上的國立師範大學公館校區有人員墜樓，救護人員到場時，現場是年約20歲女子受傷倒地，已無呼吸心跳，送往台大醫院搶救。

據悉，該女經送醫後，晚間家屬放棄急救，女子回天乏術、不治身亡。轄區警方獲報後派員介入，調閱相關監視器畫面釐清女子墜樓原因、墜落高度、有無外力介入等，詳細案情有待進一步釐清。

校方晚間對外簡短說明，今傍晚公館校區發生憾事，校內人員獲悉後緊急通報救護人員到場急救，該名女學生平時是高關懷輔導個案，事發後校方先協助家屬辦理後續事宜，其他狀況有待了解。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國立師範大學公館校區今傍晚發生學生墜樓事件。記者李隆揆／翻攝
國立師範大學公館校區今傍晚發生學生墜樓事件。記者李隆揆／翻攝

延伸閱讀

師範大學公館校區1女墜樓 無呼吸心跳送醫急救中

染指多名體操女學生爆台版#MeToo 淫教練入監15天病死

駐巴西辦事處組長16樓住所墜樓亡 外交部：哀痛與不捨

長照悲歌兒顧母20多年雙確診 推母墜樓後輕生一審判3年

相關新聞

外地客包棟狂歡一夜搞破壞還留一星負評 旅宿老闆氣炸提告求償

一群外地觀光客到屏東縣東港鎮民宿包棟，離去時卻損毀房間物品、留下垃圾、房間內充斥菸味、檳榔渣、廚餘，還在網路留下一星負評...

北宜騎士一路飆！攔查不停還拿影片反控：警隨意攔車敲打

新北市警方昨天早上在北宜公路鬍鬚灣執行防飆勤務，要攔查一輛機車騎士，孰料對方拒絕停車受檢，還加速閃避駛離，事後有人向媒體...

足球場邊運動排球飛來正中臉部 高雄老翁摀右眼倒地

高雄市前鎮區中正高工足球場，今傍晚發生一起傷人意外，凶手是一顆排球！據了解，74歲的葉姓老翁當時在場邊運動，學生在場上玩...

行人地獄又一樁！小貨車左轉沒看路 6旬婦走斑馬線被撞斷手

小貨車駕駛周姓男子今天中午開車行經路口要左轉，絲毫沒減速，又疑因A柱擋住視線，應聲撞上正在過馬路的6旬許姓婦人，婦人側面...

高雄燕巢山區野火延燒猛烈 直升機出動11次空中灑水

高雄市燕巢區番田路附近山區於今天上午接近11時許，冒出陣陣濃煙直撲天際，附近民眾趕緊向警消報案；消防員到場時發現，該區附...

找到了 八旬老翁昨南子吝登山迷路受困一夜

80歲李姓老翁昨天到新北市瑞芳區南子吝步道登山迷路，手機無法接通，受困山中。救難人員雨中搜救到今天凌晨沒有發現。今天重新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦