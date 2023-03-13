師範大學女學生傍晚墜樓亡 校方晚間簡短回應了
國立師範大學公館校區今傍晚發生學生墜樓事件，年約20歲女子墜樓受傷，救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，送醫搶救後晚間不治身亡；校方表示，該名學生是高關懷輔導個案，目前正協助家屬辦理後續事宜，確切事發過程仍待釐清。
台北市消防局表示，今天下午6時許接獲民眾報案，中正區汀州路上的國立師範大學公館校區有人員墜樓，救護人員到場時，現場是年約20歲女子受傷倒地，已無呼吸心跳，送往台大醫院搶救。
據悉，該女經送醫後，晚間家屬放棄急救，女子回天乏術、不治身亡。轄區警方獲報後派員介入，調閱相關監視器畫面釐清女子墜樓原因、墜落高度、有無外力介入等，詳細案情有待進一步釐清。
校方晚間對外簡短說明，今傍晚公館校區發生憾事，校內人員獲悉後緊急通報救護人員到場急救，該名女學生平時是高關懷輔導個案，事發後校方先協助家屬辦理後續事宜，其他狀況有待了解。
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