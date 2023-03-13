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北宜騎士一路飆！攔查不停還拿影片反控：警隨意攔車敲打

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市警方昨天早上在北宜公路鬍鬚灣執行防飆勤務，要攔查一輛機車騎士，孰料對方拒絕停車受檢，還加速閃避駛離，事後有人向媒體爆料稱「員警突然衝出馬路，隨意攔車敲打，還打傷人」。對此，警方公布執法畫面澄清，是機車騎士不服取締，也表示，機車拒檢還指控警察突然衝出來，十分無奈。

有民眾向媒體爆料，稱昨天跟朋友騎車衝北宜，卻在34K處鬍鬚灣突然被員警攔車，「員警突然衝出馬路揮舞指揮棒，根本來不及反應，只能緊急往左閃避，相當危險」，指控警察「隨意攔車敲人車，還打傷人」。

新店警方澄清，昨天早上9點多，坪林分駐所在鬍鬚灣執行防飆勤務，當下欲攔查一輛機車，吹哨及揮舞指揮棒示意停車受檢，孰料第一輛機車加速往左閃避，往新店方向駛離。

警方指出，該輛機車不服指揮，事後將依違反道交條例第60條開罰1萬至3萬元；另外，事後在該處攔查到一輛機車，經查有改裝機車引擎及頭燈等重要電系情事，當場舉發並責令檢驗。

警方公布執法畫面，反駁「隨意攔車敲打，還打傷人」說法，畫面中可見，機車確實未依規定停車受檢，還加速逃逸，而更驚恐的是，後面兩輛機車，一輛直接從警察面前呼嘯而過，另一輛則是險些衝撞員警，所幸最後緊急煞停受檢。

針對民眾指控警察「突然衝出馬路，隨意攔車敲打，還打傷人」，執勤員警表示，明明看到警察在彎道揮棒吹哨示意停車，卻不服攔查加速駛離，更誇張的是，事後竟還指控警察「隨意攔車敲打」，執法十分無奈。

有民眾提供行車記錄器影片，向媒體爆料「警察突然衝出馬路，隨意攔車敲打，還打傷人」，對此，警方公布執法影片，澄清是該名機車騎士不服取締，將依法開罰。記者翁至成／翻攝
有民眾提供行車記錄器影片，向媒體爆料「警察突然衝出馬路，隨意攔車敲打，還打傷人」，對此，警方公布執法影片，澄清是該名機車騎士不服取締，將依法開罰。記者翁至成／翻攝
有民眾提供行車記錄器影片，向媒體爆料「警察突然衝出馬路，隨意攔車敲打，還打傷人」，對此，警方公布執法影片，澄清是該名機車騎士不服取締，將依法開罰。記者翁至成／翻攝
有民眾提供行車記錄器影片，向媒體爆料「警察突然衝出馬路，隨意攔車敲打，還打傷人」，對此，警方公布執法影片，澄清是該名機車騎士不服取締，將依法開罰。記者翁至成／翻攝

警察 機車騎士

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