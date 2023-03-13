足球場邊運動排球飛來正中臉部 高雄老翁摀右眼倒地
高雄市前鎮區中正高工足球場，今傍晚發生一起傷人意外，凶手是一顆排球！據了解，74歲的葉姓老翁當時在場邊運動，學生在場上玩排球，突然排球飛過來，正中葉翁臉部，因右眼不適，當場摀右眼躺在路邊，讓玩排球學生嚇傻，給予冰塊冰敷，救護員抵達檢傷無大礙，未送醫。
高市消防局今天傍晚5時19分許，接獲前鎮區黃埔街創傷救護案件，出動救護車抵達現場後，發現74歲葉姓老翁被學生包圍，手摀著右眼，表情痛苦地躺在地上。
救護員得知原來葉翁當時在中正高工足球場邊運動，當時有學生在場上玩排球，排球突然發過來，不偏不倚地擊中葉翁的臉部，造成右眼疼痛劇烈，因眼睛不適躺在地上休息。
救護員抵達前，在場有民眾拿出冰塊給葉翁冰敷，救護員對葉初步檢傷後，葉表示已無大礙，拒絕送醫，隨後離去。
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