足球場邊運動排球飛來正中臉部 高雄老翁摀右眼倒地

高雄市前鎮區中正高工足球場，今傍晚發生一起傷人意外，凶手是一顆排球！據了解，74歲的葉姓老翁當時在場邊運動，學生在場上玩排球，突然排球飛過來，正中葉翁臉部，因右眼不適，當場摀右眼躺在路邊，讓玩排球學生嚇傻，給予冰塊冰敷，救護員抵達檢傷無大礙，未送醫。

高市消防局今天傍晚5時19分許，接獲前鎮區黃埔街創傷救護案件，出動救護車抵達現場後，發現74歲葉姓老翁被學生包圍，手摀著右眼，表情痛苦地躺在地上。

救護員得知原來葉翁當時在中正高工足球場邊運動，當時有學生在場上玩排球，排球突然發過來，不偏不倚地擊中葉翁的臉部，造成右眼疼痛劇烈，因眼睛不適躺在地上休息。