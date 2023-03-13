獨自登東眼山迷路起霧氣溫降 新北婦人13小時平安返回

新北市56歲張姓女子，昨天清晨獨自到桃園東眼山森林遊樂區，原本預定中午之前返回登山口，卻在起霧的樹林裡迷路，幸好手機仍有訊號，桃園、新北消防局共派17人兵分3路搜山，晚間8時許帶她平安下山。

據了解，張女住在新北市新莊區，平日有登山習慣，但是沒去過桃園市復興區東眼山，昨天卻獨自1人上山。根據桃園市政府觀光旅遊局網站，東眼山森林遊樂區海拔約1千公尺，其中1條步道通往主峰三角點，全程約1.6公里，沿途有指標，約走60分鐘就可以登頂，抵達海拔標高1212公尺最高處。

張女清晨7時許從登山口進入，預計經過新北市三峽區境內拉卡山，11時30分從稜線折返回到登山口，但是行程落後、中午過後山上又開始起霧、氣溫驟降，她發現自己在樹林裡迷路，趕緊打119求救。

新北市消防局下午1時58分接獲通報，張女形容所在位置旁邊有一堆石頭，很像舊房子的遺跡，她的手機電量還有91%，無攜帶其他行動電源，剛剛輕微跌倒扭傷還能走路，保暖衣物足夠，但水快喝完。

由於張女不會操作簡訊定位，119指揮中心指導她用LINE互加好友、分享位置座標，並告知切勿移動，留在原地等待救援。接著桃園和新北消防局派員趕赴，將前進指揮所設在東眼山自然教育中心，1組人力於2時57分、另2組於3時20分入山。

經過2個半小時搜索，終於在下午5時32分找到張女，當時山上下雨、氣溫驟降10度，後來決定從新北市三峽區滿月圓天德巷下山，路況比較好走，最後在晚間8時30分平安抵達登山口。

搜救人員指出，登山最好結伴同行，因為山上即使是既有步道，有時候因為路程很長、森林景觀缺乏變化與標示，常常會越走越沒把握、心越慌，一旦走岔就會迷路，尤其1千公尺海拔山區午後容易起霧、氣溫驟降，有伴才能互相支持、照料。