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行人地獄又一樁！小貨車左轉沒看路 6旬婦走斑馬線被撞斷手

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

小貨車駕駛周姓男子今天中午開車行經路口要左轉，絲毫沒減速，又疑因A柱擋住視線，應聲撞上正在過馬路的6旬許姓婦人，婦人側面遭撞擊，一度癱倒在地無法起身，救護人員趕抵，發現她沒有生命危險，但右手骨折緊急送醫。

警方今天中午11點31分獲報，土城區金城路二段與立德路口發生車禍趕抵，經查小貨車駕駛周男（51歲）從明德路一段左轉金城路二段時，未注意路口狀況，撞上走在斑馬線的許婦（62歲）。

撞擊畫面曝光，只見白色小貨車絲毫沒減速，完全沒在看斑馬線是否有行人，就直接左轉，直到撞上行人才緊急煞車；所幸傷者沒有生命危險，傷勢為右手骨折、臉部擦挫傷。

警方指出，小貨車駕駛在路口沒有依規定禮讓行人，將依道交條例第48條第2項「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者」舉發，處以1200至3600元罰鍰。

新北市土城區今天中午一輛小貨車在路口左轉，沒注意行走在斑馬線上的6旬婦人，直接撞上，致行人右手骨折。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天中午一輛小貨車在路口左轉，沒注意行走在斑馬線上的6旬婦人，直接撞上，致行人右手骨折。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天中午一輛小貨車在路口左轉，沒注意行走在斑馬線上的6旬婦人，直接撞上，致行人右手骨折。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天中午一輛小貨車在路口左轉，沒注意行走在斑馬線上的6旬婦人，直接撞上，致行人右手骨折。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天中午一輛小貨車在路口左轉，沒注意行走在斑馬線上的6旬婦人，直接撞上，致行人右手骨折。記者翁至成／翻攝
新北市土城區今天中午一輛小貨車在路口左轉，沒注意行走在斑馬線上的6旬婦人，直接撞上，致行人右手骨折。記者翁至成／翻攝

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