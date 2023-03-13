高雄燕巢山區野火延燒猛烈 直升機出動11次空中灑水

高雄市燕巢區番田路附近山區於今天上午接近11時許，冒出陣陣濃煙直撲天際，附近民眾趕緊向警消報案；消防員到場時發現，該區附近有不少墓地，且中午風勢強勁，火勢不斷向四處猛烈延燒，消防指揮中心調派周邊轄區分隊共20車39人前往灌水滅火，雖然附近金山國小有地面式消防栓提供水源，可因山區坡度陡，增加滅火難度，一度得出動空勤直升機，直接從空中灑水降低該區溫度。

高雄市消防局指揮中心表示，空勤直升機協助一架次11回載水滅火，山區火勢直到下午3時許，才總算獲得控制，於5時許完全撲滅，而為防範野火復燃，目前多名消防員仍在現場戒備中，預估晚間10時許，將解除警戒返回。