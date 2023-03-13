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高雄燕巢山區野火延燒猛烈 直升機出動11次空中灑水

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市燕巢區番田路附近山區於今天上午接近11時許，冒出陣陣濃煙直撲天際，附近民眾趕緊向警消報案；消防員到場時發現，該區附近有不少墓地，且中午風勢強勁，火勢不斷向四處猛烈延燒，消防指揮中心調派周邊轄區分隊共20車39人前往灌水滅火，雖然附近金山國小有地面式消防栓提供水源，可因山區坡度陡，增加滅火難度，一度得出動空勤直升機，直接從空中灑水降低該區溫度。

高雄市消防局指揮中心表示，空勤直升機協助一架次11回載水滅火，山區火勢直到下午3時許，才總算獲得控制，於5時許完全撲滅，而為防範野火復燃，目前多名消防員仍在現場戒備中，預估晚間10時許，將解除警戒返回。

據現場消防指揮官中隊長陳炳雄表示，近來天乾物燥，每當山區濕度偏低、氣溫升高，一有火種源如焚燒冥紙或煙蒂未熄滅，經風吹飄落雜草中，火勢往往一發不可收拾，而燕巢山區因坡度陡，野火不斷從各處竄燒，造成打火弟兄灌水滅火疲於奔命，幸有空勤總隊灑水協助，順利完成任務。

空勤總隊協助消防隊從空中向高雄燕巢山區灑水滅火。記者古和純／翻攝
空勤總隊協助消防隊從空中向高雄燕巢山區灑水滅火。記者古和純／翻攝

消防員 高雄市 直升機

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