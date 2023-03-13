八旬老翁昨南子吝登山迷路 受困山中一夜 傍晚找到他了

80歲李姓老翁昨天到新北市瑞芳區南子吝步道登山迷路，手機無法接通，受困山中。救難人員雨中搜救到今天凌晨沒有發現。今天重新組隊入口搜尋，今天傍晚傳回好消息，已找到這名老翁，準備帶他下山。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚9點26分接獲老翁家人報案求救，分析後研判老翁在九份黃金八稜山區迷路，兵分兩路上山搜索，沒有找到人。

因為雨勢增大，山路溼滑，增加搜尋難度，救難人員今天凌晨4點10回到登山口。上午重新組隊，出動第六消防大隊、汐止中隊和瑞芳、九份、秀峰分隊，共26名警消、15名義消，兵分三路搜救。

消防局下午4點多收到家屬通知，表示收到老翁傳送的訊息。救難人員查出他在山區待援的地點，傍晚在山區一處平台找到他，身體無大礙。將陪他慢慢走下山。

消防局第六大隊長莊渝淵表示，登山應結伴同行，萬一遇到危險或身體不適，才有旁人能在第一時間打電話求救或作緊急處置。在較偏遠山區有同伴協助引導，救難人員更能加速救援。