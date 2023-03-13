囚禁少女逼自慰做色情直播 用戶幫報警她才逃離地獄

新北市一名李姓男子與前妻賴女，找來林姓、何姓男子協助當手下，吸收因原生家庭有問題而導致無家可歸的少女，以提供工作為誘惑吸引少女進行色情直播，有少女因工作業績太重、沒拿到報酬逃跑，李男就指使林、何兩人將人強擄帶回囚禁，新北地檢署今天依兒少性剝削等罪起訴林、何兩人，李男與賴女通緝中。

檢警調查，李男透過交友軟體等方式認識未成年少女，以提供工作給少女們為由，安排少女們住進旅館，還只准她們使用工作機，並利用提供食宿給在陣頭廟會中認識的林姓、何姓男子，要兩人任他差遣兼管理少女們，李男與賴女則指導少女們以交友軟體「聊天吧」與用戶視訊聊天收費，並為延長用戶視訊時間，要求少女們穿著清涼、以言語挑逗，還訂下業績目標給少女們，但卻從未給少女們說好的分紅。

其中兩名少女受不了業績壓力，前年5月22日趁何男熟睡時逃跑，搭乘計程車跑到網友家中求助網友收留，李男得知後氣炸，利用行動電話定位找到女所在地，並在當天下午以歸還工作機為由誆騙兩名少女出面，未料兩人出現後，就被李男與賴女夥同林男、何男強押上車，帶回囚禁。

李男為懲罰逃跑兩人，誆稱兩人逃跑造成公司鉅額損失，逼迫兩人簽下本票，並要兩人在交友軟體「S Talk」上面一對一直播自慰還債，還對兩人訂下業績，若兩人有不服從、未達標，就罰兩人跪健康步道，或是以BB槍、橡皮筋彈射，直到數月後少女趁看管的林男、何男不注意時，在直播時向用戶求救，由用戶聯繫少女母親報警。