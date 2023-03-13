高雄騎士半路遭逼車 附影像檢舉送車主7800罰款大禮

高雄一名騎士2月15日行經鳳山區一處巷弄，和轎車發生行車糾紛，遭駕駛逼車，還急踩煞車挑釁，雙方起口角，後騎士檢具行車記錄器影像向警方檢舉，聲稱「送逼車慣犯2萬元新手大禮包」；影片今在網路社團釋出，警方指，依據民眾檢舉影片內容，開出3張7800元罰單。

網路WoWtchout「地圖型行車影像分享平台」今有網友貼出一則「送逼車慣犯20000元新手大禮包」的影片，網友指當時他騎機車行駛在路上時，和轎車未發生衝突，對方卻在他轉彎時鳴按喇叭，並逆向跨越雙黃線超車，他按一聲喇叭回應，結果對方開始踩煞車迫使他殺停。

影片中，只見轎車車主後來搖下車窗，開始怒嗆騎士，指他騎的太誇張；騎士怒指車主逆向跨越雙黃線，對方卻反嗆他先跨越雙黃線、擋他車道；網友指，遇到這種人讓他口氣也很差，回家送他大禮包，附贈監理站一日遊；事後檢具影像向警方檢舉。

轄區鳳山警分局檢視民眾提供行車記錄器影像，查出該案發生時間約為2月15日12時45分，地點在鳳山區中山東路229巷發生重機與轎車的行車糾紛。

分局埤頂派出所檢視民眾檢舉提供相關影像後，指出近日已依道路交通管理條例第42條規定「汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰」。