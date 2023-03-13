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嘉市警交通隊協助捉噪音 測照噪音儀亮相
噪音妨害住家安寧，嘉義市警察局交通隊配備首部新式噪音照相儀「聲音照相科技執法系統」，以後將配合環保單位機動調查。今天下午於警局門前亮相測試，儀器外表有如測速照相器，路過民眾都放慢速度；待知道是測噪音儀式時紛表示「警察難為，現在連噪音也要管」。
市警局交通隊表示，住宅區的噪音來源主要來自於改裝車輛、飆車族，嘉義市區目前以改裝車輛的噪音汙染最多，新購置的噪音照相儀造價90萬元，依車輛行駛噪音聲量為採證標準，市區道路車輛速限為50公里，噪音超過86分貝或速限70公里，超過90分貝以上，通報環保機關辦理檢測。
交通隊表示，噪音汙染、管理是環保、監理單位的業務，警方是在協助的立場進行測照，資料彙整給環保、監理單位由其做後續處理。
目前嘉義市交通隊配合環保單位不定期在市區住宅區協助稽查，前期以民族國小、蘭潭國小附近稽查。
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