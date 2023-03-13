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砂石車大面積砂石彈落 國道四號隧道5車追撞2傷
國道四號豐原3號隧道今天發生追撞車禍，一輛砂石車疑因砂石彈落地面，造成5車追撞2人受傷，國道警方到場封閉道路，清理地面砂石，約3小時後恢復交通，肇事原因由國道警方調查中。
國道警察調查，今天上午11點49分，國道4號東向20.7公里處，發生5車追撞2人受傷事故，63歲蘇姓男子開半聯結車載運砂石，行駛中壓過伸縮縫，後斗內載運之砂石彈落內、外側兩車道，因大面積碎石散落，造成外側行駛中35歲黃女開的轎車打滑後自撞內側隧道壁後，失控打橫碰撞到內側行駛64歲陳男開的轎車。
55歲曾男開的轎車有內側行駛，他目擊後立即煞停，仍被後方35歲戴男開的轎車推撞後，撞擊失控的黃女轎車；事故共造成黃女和車內乘客2人受傷送往台中慈濟醫院治療，詳細肇事原因由國道第三大隊調查釐清中。
追撞車禍現場到中午12點47分暫排除，先開放內側車道通行，封閉外側車道清理散落砂石，中午2點25分現場清掃完畢，全線通車，5車駕駛檢測都無酒駕。
國道警方呼籲用路人，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，處汽車駕駛人新台幣3000元以上一萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。裝載貨物請勿超高、高寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當。
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