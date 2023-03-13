快訊

大江健三郎逝世：生下弱智兒子的文豪，如何找到生命救贖？

Selina淚談第1個「女兒」過世4年 選313公布懷孕喜訊有洋蔥

彰化發生砍頸殺人釀1死 起因2板模工人口角衝突肇禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水發生母子雙屍命案 老婦陳屍床上兒子也氣絕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨天發現母子雙屍命案，消防隊應親屬要求破門，發現87歲吳姓老婦躺在臥室床上，63歲陳姓兒子在旁上吊，母子均氣絕。檢警初步勘驗認為2人死亡時間僅1天現場沒有打鬥跡象，母子身上也無明顯外傷。

據了解，案發地點在淡水區自強路，是1幢3層樓透天厝，均為陳姓男子所有，每層樓只有2間房，1樓出租經營商店，母子同住2樓，陳男的女兒住3樓。

吳姓老婦喪偶多年、陳姓兒子離婚多年，2人都有高血壓等慢性病，平日母子倆相依為命、感情很好、同住1個房間，方便兒子照顧母親，另1個房間出租。陳男育有2名女兒均已出嫁，其中1個女兒住樓上。

最近老婦的妹妹一直聯繫不到她，昨天上午直接去拜訪，卻都無人應門，情急之下趕緊和住在3樓的外甥女，請求消防隊破門查看，進屋發現陳男在房內上吊、吳婦躺在床上，母子均已明顯死亡。

警方獲報立刻封鎖現場，由鑑識人員採證，現場沒有找到遺書，也沒有外力介入跡象。由於家屬指稱陳男有高血壓、憂鬱症病史，加上吳婦年邁，警方初步推測，陳男可能發現母親亡故，悲痛輕生，但詳情還需要進一步調查釐清，檢察官今天傍晚已偕同法醫相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市淡水區發生母子雙屍命案，案情由警方調查釐清中。圖／本報資料照
新北市淡水區發生母子雙屍命案，案情由警方調查釐清中。圖／本報資料照

淡水 兒子

延伸閱讀

抓到了！淡水鋼彈怪客落網 凶器竟然不是手槍

台中外役監今傳人犯脫逃 今下午找到人陳屍住家

人倫悲劇！糖尿病女陳屍家中 弱勢母隔天發現已死多時

24歲女偶像全裸陳屍賓館！遭54歲無業男殘忍殺害

相關新聞

檢廉今搜索澎湖縣府會 約談議長劉陳昭玲

廉政署今上午由檢察官指揮，赴澎湖縣政府車船處、消防局湖西分隊及縣議會搜索，傳出多名府、會主管都被約談，下午檢廉通知議長劉...

囚禁少女逼自慰做色情直播 用戶幫報警她才逃離地獄

新北市一名李姓男子與前妻賴女，找來林姓、何姓男子協助當手下，吸收因原生家庭有問題而導致無家可歸的少女，以提供工作為誘惑吸...

高雄騎士半路遭逼車 附影像檢舉送車主7800罰款大禮

高雄一名騎士2月15日行經鳳山區一處巷弄，和轎車發生行車糾紛，遭駕駛逼車，還急踩煞車挑釁，雙方起口角，後騎士檢具行車記錄...

砂石車大面積砂石彈落 國道四號隧道5車追撞2傷

國道四號豐原3號隧道今天發生追撞車禍，一輛砂石車疑因砂石彈落地面，造成5車追撞2人受傷，國道警方到場封閉道路，清理地面砂...

淡水發生母子雙屍命案 老婦陳屍床上兒子也氣絕

新北市淡水區昨晚發現母子雙屍命案，消防隊應親屬要求破門，發現87歲吳姓老婦躺在臥室床上，63歲陳姓兒子在旁上吊，母子均已...

影／新北男隨機攔車圍毆3打1 「不甩現場僅1嫩警」遭噴辣椒水

新北市三峽區19歲黃姓男子，昨晚莫名其妙在馬路上連續攔車找人吵架，後來攔下1輛休旅車爆發肢體衝突，他又撂人助陣，甚至輕視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦