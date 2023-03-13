淡水發生母子雙屍命案 老婦陳屍床上兒子也氣絕

新北市淡水區昨天發現母子雙屍命案，消防隊應親屬要求破門，發現87歲吳姓老婦躺在臥室床上，63歲陳姓兒子在旁上吊，母子均氣絕。檢警初步勘驗認為2人死亡時間僅1天現場沒有打鬥跡象，母子身上也無明顯外傷。

據了解，案發地點在淡水區自強路，是1幢3層樓透天厝，均為陳姓男子所有，每層樓只有2間房，1樓出租經營商店，母子同住2樓，陳男的女兒住3樓。

吳姓老婦喪偶多年、陳姓兒子離婚多年，2人都有高血壓等慢性病，平日母子倆相依為命、感情很好、同住1個房間，方便兒子照顧母親，另1個房間出租。陳男育有2名女兒均已出嫁，其中1個女兒住樓上。

最近老婦的妹妹一直聯繫不到她，昨天上午直接去拜訪，卻都無人應門，情急之下趕緊和住在3樓的外甥女，請求消防隊破門查看，進屋發現陳男在房內上吊、吳婦躺在床上，母子均已明顯死亡。

警方獲報立刻封鎖現場，由鑑識人員採證，現場沒有找到遺書，也沒有外力介入跡象。由於家屬指稱陳男有高血壓、憂鬱症病史，加上吳婦年邁，警方初步推測，陳男可能發現母親亡故，悲痛輕生，但詳情還需要進一步調查釐清，檢察官今天傍晚已偕同法醫相驗。