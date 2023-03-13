影／日湧3千人！最美圖書館防災出妙招 消防員都大讚

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聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市立圖書館新總館去年12月起試營運，獨特設計加上書店、咖啡廳等，假日可吸引多達3000人次造訪，消防第一大隊為確保民眾安全，今上午舉辦防災兵推演練，其中尚未開放的室外迴廊「綠色螺旋」便於逃生、救災，讓消防員讚不絕口。

桃園消防局第一大隊指出，新總館是地下2層、地上8層的建築物，占地面積高達5萬1600平方公尺，有書店、咖啡廳及分齡分眾的閱讀空間；電影院棟則是5層樓，在2樓露臺連結圖書總館，未來會成為影城、文創展演、書店與餐飲業的據點，將來全面啟用後將是出入口複雜、內部空間廣闊、人潮出入眾多的大型複合式空間。

第一大隊指出，本次演練假定新總館一樓微光廳電線走火，現場濃煙密布，工作人員發現後啟動自衛消防編組，實施初期滅火及避難引導，其中較特別的是總圖各樓層的綠色螺旋（室外迴廊），民眾可順著迴廊走樓梯往下，即可直達地面層，避開火煙，是疏散大量人潮的利器。

搶救部分，消防人車到場後，立即接手進行滅火攻擊、周界防護、侷限火勢並派員進入火場進行人命搜救，場面逼真熟練。

桃園分隊長張侃峯表示，新總圖進出民眾人潮眾多，場所若在火災初期若能及時應變，可避免災勢擴大，並減少人命、財產損失，同時保障員工及民眾安全。

總圖館長唐連成表示，新總圖被譽為「最美圖書館」，已經成為桃園市新地標，雖然目前仍在試營運階段，但每日造訪的人潮眾多，平日1000餘人次、假日鑿高達3000人次，因此除了定期檢查館內的消防安全設備外，也要求館方人員半年辦理一次消防演練， 此外，新總館每樓層皆配備AED，人員也都熟悉CPR及AED操作，民眾可放心來訪。

唐連成補充，綠色螺旋未來可供民眾露天閱讀、休憩，目前考量安全因素、尚未開放，不過若有避難需要，隨時都可用。

桃園新總圖各樓層外圍規畫「綠色螺旋」廊道，階梯可直通一樓，大幅降低逃生風險。本報資料照
桃園新總圖各樓層外圍規畫「綠色螺旋」廊道，階梯可直通一樓，大幅降低逃生風險。本報資料照
消防局第一大隊今在桃園市立圖書館新總館舉辦防災兵推演練，館員練習使用滅火器撲滅初期火勢。圖／第一大隊提供
消防局第一大隊今在桃園市立圖書館新總館舉辦防災兵推演練，館員練習使用滅火器撲滅初期火勢。圖／第一大隊提供
消防局第一大隊今在桃園市立圖書館新總館舉辦防災兵推演練，消防員全副武裝上陣。圖／第一大隊提供
消防局第一大隊今在桃園市立圖書館新總館舉辦防災兵推演練，消防員全副武裝上陣。圖／第一大隊提供
消防局第一大隊今在桃園市立圖書館新總館舉辦防災兵推演練，救護人員模擬救治傷患。圖／第一大隊提供
消防局第一大隊今在桃園市立圖書館新總館舉辦防災兵推演練，救護人員模擬救治傷患。圖／第一大隊提供

桃園 咖啡廳 圖書館

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