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影／詭異男隨機攔車還當警察面打人 新北警噴辣椒水控場

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區19歲黃姓男子，昨晚莫名其妙在馬路上連續攔車找人吵架，後來攔下1輛休旅車爆發肢體衝突，他又撂人助陣，甚至輕視警方只有1人趕抵，囂張圍毆汽車駕駛3打1，直到員警噴辣椒水才鬆手，隨後支援警力將街頭鬥毆4人逮捕。

據了解，27歲陳男昨晚7時許駕車經過三峽區國光街，因見黃男走在馬路中央，於是閃大燈警示，引起對方不滿。黃男將車攔下質問，雙方大打出手，後來黃男又打電話向在附近的親友求援。

警方獲報有人打架，三峽派出所警員李侑錡就近騎機車單獨趕抵，才剛開口詢問發生什麼狀況？黃男看見伯父開車載人抵達，竟當著員警面前，又和陳姓駕駛打了起來，前來支援黃男的33歲陳男、34歲萬男隨後衝上前助陣，3人聯手圍毆對方。

當時不少路人衝過來勸架，都阻止不了，現場辱罵、尖叫聲不斷，場面相當混亂。剛從警校畢業不到1年的20歲年輕警員李侑錡，當機立斷拿出辣椒水噴灑，幾名動粗的男子才痛到冷靜鬆手，拚命揉眼。

隨後大批支援警力趕抵，將街頭鬥毆的4人全部帶回派出所。警方事後調閱監視器發現，黃姓男子在這次衝突之前，莫名其妙走在國光路中央隨意攔車想找人吵架，先有1輛深色休旅車被擋住去路，駕駛不想理他開走，後來黃男調頭往回走，才又攔下白色休旅車和陳姓駕駛打架。

警方指出，黃男當時沒有飲酒，過去也沒有吸毒等前科素行，昨晚為何行為異常隨機攔車，還需進一步了解。警詢後先將當街打架的4人依傷害、妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。

員警噴辣椒水，4名當街鬥毆的男子才痛到冷靜鬆手。記者林昭彰／翻攝
員警噴辣椒水，4名當街鬥毆的男子才痛到冷靜鬆手。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子（左）在馬路上攔車，攔下陳姓男子（右）的車，雙方大打出手。員警趕抵詢問狀況，2人爭相解釋指控對方。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子（左）在馬路上攔車，攔下陳姓男子（右）的車，雙方大打出手。員警趕抵詢問狀況，2人爭相解釋指控對方。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子先攔1輛深色休旅車，對方不理他，竟調頭往回走，又攔下白色休旅車，在員警趕抵之前，2人已經打過一次架。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子先攔1輛深色休旅車，對方不理他，竟調頭往回走，又攔下白色休旅車，在員警趕抵之前，2人已經打過一次架。記者林昭彰／翻攝
警方事後調閱監視器，發現黃姓男子在衝突之前，就在馬路上隨機攔車找人吵架。記者林昭彰／翻攝
警方事後調閱監視器，發現黃姓男子在衝突之前，就在馬路上隨機攔車找人吵架。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子不顧員警在場，撂人在路中央圍毆陳姓駕駛。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子不顧員警在場，撂人在路中央圍毆陳姓駕駛。記者林昭彰／翻攝

休旅車

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