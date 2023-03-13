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換裝瓦斯桶不慎氣爆 台南瓦斯行工人二度灼傷送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區北門路一段台南火車站附近店家，今天下午2點多發生瓦斯行男工人換裝瓦斯桶時，不慎發生氣爆意外，造成男工人右手二度灼傷，緊急送成大醫院治療。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午2點38分發接獲民眾報案，位於台南市北區北門路一段台南火車站附近店家疑似發生氣爆意外，中心出動公園、和緯及中正等消防分隊人車到場。

消防人員說，現場為店家請來瓦斯行男工人換裝瓦斯桶時，不慎發生氣爆意外，造成男工人右手二度灼傷，緊急送成大醫院治療。 據了解，受傷男工人姓柯，他除了右手被灼傷外，頭及臉部也有燙傷，因太過疼痛，緊急打開路邊水龍頭澆水降溫。台南市消防局說，至於發生氣爆真正原因，待火災調查科人員進一步鑑下查明。

柯姓瓦斯工人被瓦斯爆灼傷頭及 臉部，緊急用路邊水龍頭的水降溫。記者黃宣翰／攝影
柯姓瓦斯工人被瓦斯爆灼傷頭及 臉部，緊急用路邊水龍頭的水降溫。記者黃宣翰／攝影
柯姓瓦斯工人被瓦斯爆灼，由救護車緊急送醫。記者黃宣翰／攝影
柯姓瓦斯工人被瓦斯爆灼，由救護車緊急送醫。記者黃宣翰／攝影

台南 氣爆

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