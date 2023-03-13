換裝瓦斯桶不慎氣爆 台南瓦斯行工人二度灼傷送醫

台南市北區北門路一段台南火車站附近店家，今天下午2點多發生瓦斯行男工人換裝瓦斯桶時，不慎發生氣爆意外，造成男工人右手二度灼傷，緊急送成大醫院治療。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午2點38分發接獲民眾報案，位於台南市北區北門路一段台南火車站附近店家疑似發生氣爆意外，中心出動公園、和緯及中正等消防分隊人車到場。