影／台中救護車停等紅燈 騎士逆向撞上...酒測值高達1.26

台中市消防局一輛救護車執勤結束，返隊途中停等紅燈，一名女騎士酒後騎車，涉嫌逆向撞上救護車車身，她被測出酒精濃度高達每公升1.26毫克，警方依公共危險罪嫌移送法辦，消防局也將向她求償救護車毀損的損失。

3月9日晚上，台中市消防局后里分隊救護車出勤創傷救護勤務，完成任務後，返隊途中，在豐原區三豐路與豐原大道口停等紅燈時，被一名酒後騎機車者逆向撞擊救護車左側，騎士酒測值高達1.26，救護車處於靜止狀態，未造成重大衝擊，騎士無明顯外傷；救護車車身受損。

豐原警分局今天說明，3月9日晚上9點25分獲報，在豐原區三豐路一段460號前發生汽車與機車碰撞事故，經警方初步查處，38歲黃姓女騎士從路邊騎機車，騎到路中迴轉撞擊正停等紅燈的救護車，對黃女酒測，呼氣酒測值超過法定標準值，顯已違反公共危險罪嫌，全案依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。