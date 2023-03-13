聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／欣喜前女友邀約卻遭設局 男被押到樹林山區凌虐洗劫
新北市1名23歲林姓男子以為前女友約他見面可望復合，不料黃女和現任男友夥同另2男設局，10日午夜把林男強押上車擄走，載到樹林大同山區虐打、洗劫財物再丟包。警方隔天獲報，12小時內循線逮捕4名嫌犯移送法辦。
據了解，20歲黃女以復合為由引誘林男，2人10日午夜在樹林區大安路邊見面時，林男大意未察覺旁邊停了1輛沒熄火的轎車。結果才聊沒幾句話，衝出3名黑衣男，亮出手槍、開山刀迅速把他強押上車載走。
林男被帶到樹林大同山區1間土地公廟，上手銬限制行動自由，3名嫌犯分持球棒、西瓜刀、開山刀虐打，造成頭部、肢體多處挫傷，並洗劫身上3千多元現金，再將他丟包在山上；嫌犯隨即駕車逃離。
林男恍然大悟遭前女友設局洗劫，默默走路下山、自行就醫之後，隔天11日晚上8時許才向警方報案。樹林警分局成立專案小組，沿途調閱監視器畫面確認犯嫌駕車逃逸路線，並比對分析查知犯嫌身分。
警方12日下午3時起，分別在樹林、板橋、新店等地，陸續逮捕黃女、21歲張姓現任男友、20歲丘姓和21歲王姓共犯，查扣犯案用空氣手槍、開山刀、摺疊刀、辣椒水、手銬等證物，警詢後將3男、1女依強盜、妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言