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影／欣喜前女友邀約卻遭設局 男被押到樹林山區凌虐洗劫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

林姓男子被黃姓前女友以復合為由誘騙見面，未察覺旁邊停了1輛沒熄火的轎車。記者林昭彰／翻攝
林姓男子被黃姓前女友以復合為由誘騙見面，未察覺旁邊停了1輛沒熄火的轎車。記者林昭彰／翻攝

新北市1名23歲林姓男子以為前女友約他見面可望復合，不料黃女和現任男友夥同另2男設局，10日午夜把林男強押上車擄走，載到樹林大同山區虐打、洗劫財物再丟包。警方隔天獲報，12小時內循線逮捕4名嫌犯移送法辦。

據了解，20歲黃女以復合為由引誘林男，2人10日午夜在樹林區大安路邊見面時，林男大意未察覺旁邊停了1輛沒熄火的轎車。結果才聊沒幾句話，衝出3名黑衣男，亮出手槍、開山刀迅速把他強押上車載走。

林男被帶到樹林大同山區1間土地公廟，上手銬限制行動自由，3名嫌犯分持球棒、西瓜刀、開山刀虐打，造成頭部、肢體多處挫傷，並洗劫身上3千多元現金，再將他丟包在山上；嫌犯隨即駕車逃離。

林男恍然大悟遭前女友設局洗劫，默默走路下山、自行就醫之後，隔天11日晚上8時許才向警方報案。樹林警分局成立專案小組，沿途調閱監視器畫面確認犯嫌駕車逃逸路線，並比對分析查知犯嫌身分。

警方12日下午3時起，分別在樹林、板橋、新店等地，陸續逮捕黃女、21歲張姓現任男友、20歲丘姓和21歲王姓共犯，查扣犯案用空氣手槍、開山刀、摺疊刀、辣椒水、手銬等證物，警詢後將3男、1女依強盜、妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方循線逮捕3男、1女共4名嫌犯，查扣犯案用空氣手槍、開山刀、摺疊刀、辣椒水、手銬等證物。記者林昭彰／翻攝
警方循線逮捕3男、1女共4名嫌犯，查扣犯案用空氣手槍、開山刀、摺疊刀、辣椒水、手銬等證物。記者林昭彰／翻攝
林男與黃姓前女友聊沒幾句話，衝出3名黑衣男持刀、槍把他強押上車擄走。記者林昭彰／翻攝
林男與黃姓前女友聊沒幾句話，衝出3名黑衣男持刀、槍把他強押上車擄走。記者林昭彰／翻攝
警方將3男、1女共4名嫌犯，依強盜、妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方將3男、1女共4名嫌犯，依強盜、妨害自由、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

女友 監視器

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