疑載重物下坡失控翻車 南投吊臂貨車翻覆1人傷

南投一輛吊臂貨車行經仁愛台14線霧社起點附近時翻車，車斗上的水泥電桿散落一地，1人受傷送醫。圖／讀者提供 南投仁愛今上午發生車輛翻覆事故，一輛載運水泥電桿的吊臂貨車行經台14線霧社起點附近時，連人帶車向右翻倒，水泥電桿散落一地，車上2人一度受困，救出後，1人右臂有撕裂傷並骨折，將其送醫，肇事原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，該輛吊臂貨車由34歲黃姓男子駕駛，偕同66歲鄭姓男子載運水泥電桿，由台14甲線清境往霧社方向行駛，上午11時許駕車行經該線霧社起點附近、五福巷路口時，貨車車身竟向右傾倒，整輛車因此翻覆，水泥電桿散落路面。

事發當下造成轟然巨響，驚動周邊居民，通報鄰近的仁愛警分局與仁愛消防分隊，警消馳援抵達現場，先將受困在車內的2人救出，經初步檢傷，鄭男的右手臂有撕裂傷及骨折，將其緊急送醫救治。