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疑載重物下坡失控翻車 南投吊臂貨車翻覆1人傷
南投仁愛今上午發生車輛翻覆事故，一輛載運水泥電桿的吊臂貨車行經台14線霧社起點附近時，連人帶車向右翻倒，水泥電桿散落一地，車上2人一度受困，救出後，1人右臂有撕裂傷並骨折，將其送醫，肇事原因仍有待進一步調查釐清。
據了解，該輛吊臂貨車由34歲黃姓男子駕駛，偕同66歲鄭姓男子載運水泥電桿，由台14甲線清境往霧社方向行駛，上午11時許駕車行經該線霧社起點附近、五福巷路口時，貨車車身竟向右傾倒，整輛車因此翻覆，水泥電桿散落路面。
事發當下造成轟然巨響，驚動周邊居民，通報鄰近的仁愛警分局與仁愛消防分隊，警消馳援抵達現場，先將受困在車內的2人救出，經初步檢傷，鄭男的右手臂有撕裂傷及骨折，將其緊急送醫救治。
而因事故地點位在台14甲線及台14線交會處，為下坡轉彎處，是否因載重物過彎失控翻覆，警方則表示，已通知其他吊車進行現場事故排除，詳細肇事原因則仍待進一步調查釐清。
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