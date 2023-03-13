影／行人地獄 台中翁走斑馬線被撞 少婦辯A柱擋視線

台中市陳姓老翁在今早行經北屯區行人穿越道時，遭林姓女子駕駛的轎車左轉撞上，陳翁被撞倒在地，目前仍在治療。林女辯稱，當時因為轎車的A柱擋住視角，才沒有看到陳翁，詳細肇事原因，將後續調查。

經查，林姓女子（38歲）在今天上午8時許，開車沿北屯區興安路二段南向，欲左轉進入松竹路二段往東行駛，當時陳姓老翁（77歲）由興安路東側行人穿越道，北往南步行，行經案發地點時，林女沒有看到陳翁，車頭直接撞上，將陳翁撞倒在地，造成陳翁頭部受傷，暫時無生命危險，目前仍在醫院治療。