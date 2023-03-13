聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／行人地獄 台中翁走斑馬線被撞 少婦辯A柱擋視線
台中市陳姓老翁在今早行經北屯區行人穿越道時，遭林姓女子駕駛的轎車左轉撞上，陳翁被撞倒在地，目前仍在治療。林女辯稱，當時因為轎車的A柱擋住視角，才沒有看到陳翁，詳細肇事原因，將後續調查。
經查，林姓女子（38歲）在今天上午8時許，開車沿北屯區興安路二段南向，欲左轉進入松竹路二段往東行駛，當時陳姓老翁（77歲）由興安路東側行人穿越道，北往南步行，行經案發地點時，林女沒有看到陳翁，車頭直接撞上，將陳翁撞倒在地，造成陳翁頭部受傷，暫時無生命危險，目前仍在醫院治療。
第五警分局交通分隊到場調查，林女沒有酒精濃度，當時是要載小孩到保母家，辯稱當時是轎車的A柱擋住視線，才會沒有看到行人而撞上，全案將調閱附近監視器、訪查附近目擊者，釐清案發經過，全案由交大事故組調查肇事原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言