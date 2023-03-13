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影／行人地獄 台中翁走斑馬線被撞 少婦辯A柱擋視線

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓老翁在今早行經北屯區行人穿越道時，遭林姓女子駕駛的轎車左轉撞上，陳翁被撞倒在地，目前仍在治療。林女辯稱，當時因為轎車的A柱擋住視角，才沒有看到陳翁，詳細肇事原因，將後續調查。

經查，林姓女子（38歲）在今天上午8時許，開車沿北屯區興安路二段南向，欲左轉進入松竹路二段往東行駛，當時陳姓老翁（77歲）由興安路東側行人穿越道，北往南步行，行經案發地點時，林女沒有看到陳翁，車頭直接撞上，將陳翁撞倒在地，造成陳翁頭部受傷，暫時無生命危險，目前仍在醫院治療。

第五警分局交通分隊到場調查，林女沒有酒精濃度，當時是要載小孩到保母家，辯稱當時是轎車的A柱擋住視線，才會沒有看到行人而撞上，全案將調閱附近監視器、訪查附近目擊者，釐清案發經過，全案由交大事故組調查肇事原因。

台中市七旬陳姓老翁今天上午步行在北屯區斑馬線時，遭林姓女子開車撞上。圖／摘自記者爆料網
台中市七旬陳姓老翁今天上午步行在北屯區斑馬線時，遭林姓女子開車撞上。圖／摘自記者爆料網

監視器 台中市

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