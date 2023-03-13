快訊

奧斯卡獎有必勝法？「政治正確」不保證得獎

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東港廟會放煙火 疑似餘焰點燃溪畔雜草

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港鎮宮廟廟會活動，申請放煙火，煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港鎮宮廟廟會活動，申請放煙火，煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。記者劉星君／翻攝

屏東縣東港鎮廣鎮宮昨晚廟會活動，向消防局申請在東港溪河道與新園河堤施放爆竹煙火，未料煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。

屏東縣消防局指出，12日晚間在東港鎮廣鎮宮廟會活動施放專業爆竹煙火，經消防局同意施放許可，並請煙火施放商配置警戒人員、滅火器、水桶等滅火設備，另請新園消防分隊預置1部消防車協助落焰戒工作。晚間8點多，新園河堤端雜草因爆竹施放引燃，新園分隊在場警戒消防車立即出水控制火災。

消防局表示，廟會活動申請時，東港分隊至廣鎮宮加強相關爆竹煙火施放安全及禁止事項宣導，廣鎮宮超過夜間10時仍施放爆竹煙火部分，當日現場搜證，將請廟方代表人於今至東港分隊接受行政調查，若有違反相關規定，將依爆竹煙火管理條例及本縣爆竹煙火施放管制自治條例查處。

屏東縣東港鎮宮廟廟會活動，申請放煙火，煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港鎮宮廟廟會活動，申請放煙火，煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港鎮宮廟廟會活動，申請放煙火，煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港鎮宮廟廟會活動，申請放煙火，煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。記者劉星君／翻攝

東港 屏東縣

延伸閱讀

掃墓火警多 許淑華指「老問題」點名消防局改善

高雄廟會遶境同陣頭爆口角拉扯 幸未互毆警約談釐清

登山男子滑落邊坡胸撞石 台中消防出動輪式救援擔架救援

聖地牙哥海岸2走私船翻覆 至少8死

相關新聞

韓國旅遊團歡喜來台 遊覽車到桃園卻卡這 警當場拆了它

廖姓男子昨晚駕駛遊覽車，載著一車10名韓國籍旅客，行經桃園市龜山區文青路，右轉青山路二段時卡在路口2公尺限高桿，動彈不得...

東港廟會放煙火 疑似餘焰點燃溪畔雜草

屏東縣東港鎮廣鎮宮昨晚廟會活動，向消防局申請在東港溪河道與新園河堤施放爆竹煙火，未料煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜...

小貨車闖森鐵平交道撞壞遮斷器 林鐵文資處將追討損失

今天早上有輛自小貨車涉嫌闖越阿里山森林小火車位於嘉義市忠孝路的平交道造成平交道柵欄設施損壞，幸好沒有造成人員受傷，林鐵文...

高雄婦人半夜當街聲嘶力竭喊救命 警揭背後原因

高雄莊姓女子今晨將機車違停在人行道，巡邏警網發現前往取締，未料，莊女卻大喊聲嘶力竭大喊救命，意圖引起騷動，制止警方開單。...

台電身障退休員工人疑輕生 騎機車衝入魚塭溺斃

台南市七股區今上午人車衝入魚塭溺斃憾事，1名台電退休前員工今凌晨告知親友後欲輕生後失聯，警消獲報趕至確認，詳細死因檢警調...

南迴大武段山羌竄出被撞身亡 駕駛受驚報警：第一次碰到

一輛小客車昨下午行經南迴公路大武路段，撞上1隻小山羌、山羌當場死亡，駕駛將死亡山羌搬到路旁後報警；台東縣農業處表示，山羌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦