東港廟會放煙火 疑似餘焰點燃溪畔雜草

屏東縣東港鎮宮廟廟會活動，申請放煙火，煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。記者劉星君／翻攝

屏東縣東港鎮廣鎮宮昨晚廟會活動，向消防局申請在東港溪河道與新園河堤施放爆竹煙火，未料煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。

屏東縣消防局指出，12日晚間在東港鎮廣鎮宮廟會活動施放專業爆竹煙火，經消防局同意施放許可，並請煙火施放商配置警戒人員、滅火器、水桶等滅火設備，另請新園消防分隊預置1部消防車協助落焰戒工作。晚間8點多，新園河堤端雜草因爆竹施放引燃，新園分隊在場警戒消防車立即出水控制火災。