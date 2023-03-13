聽新聞
test
0:00 / 0:00
東港廟會放煙火 疑似餘焰點燃溪畔雜草
屏東縣東港鎮廣鎮宮昨晚廟會活動，向消防局申請在東港溪河道與新園河堤施放爆竹煙火，未料煙火放完後，就有民眾在附近河堤發現雜草火警，警消到場撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因消防局火調科調查中。
屏東縣消防局指出，12日晚間在東港鎮廣鎮宮廟會活動施放專業爆竹煙火，經消防局同意施放許可，並請煙火施放商配置警戒人員、滅火器、水桶等滅火設備，另請新園消防分隊預置1部消防車協助落焰戒工作。晚間8點多，新園河堤端雜草因爆竹施放引燃，新園分隊在場警戒消防車立即出水控制火災。
消防局表示，廟會活動申請時，東港分隊至廣鎮宮加強相關爆竹煙火施放安全及禁止事項宣導，廣鎮宮超過夜間10時仍施放爆竹煙火部分，當日現場搜證，將請廟方代表人於今至東港分隊接受行政調查，若有違反相關規定，將依爆竹煙火管理條例及本縣爆竹煙火施放管制自治條例查處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言