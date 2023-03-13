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小貨車闖森鐵平交道撞壞遮斷器 林鐵文資處將追討損失

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天早上有輛自小貨車涉嫌闖越阿里山森林小火車位於嘉義市忠孝路的平交道造成平交道柵欄設施損壞，幸好沒有造成人員受傷，林鐵文資處表示，將依法提出賠償，警方也將依法開出罰單並依毀損罪嫌偵辦。

今天上午7時48分森鐵位於忠孝路快車道平交道，遭小貨車闖越，造成南側柵欄損壞，小貨車輛無損傷，這處平交道與紅綠燈設施連動，也有人員於現場控管，事故發生時，貨車停在現場，林鐵文資處人員進行交管，幸好只有柵欄損壞，沒有人員受傷。

林鐵文資處秘書林其德表示，將調閱監視器相關畫面送交警方處理，並對貨車駕駛提出賠償等。

年約50歲的貨車駕駛表示，沒有聽到平交道警示聲音，也沒有注意到當時路口號誌。

警方表示，將依道路交通管理處罰條例對肇事者進行開罰，並依毀損罪嫌偵辦。依據道路交通管理處罰條例第54條規定，可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

監視畫面白色小貨車涉嫌闖平交道。記者李宗祐／翻攝
監視畫面白色小貨車涉嫌闖平交道。記者李宗祐／翻攝
林鐵文資處人員清理現場。記者李宗祐／翻攝
林鐵文資處人員清理現場。記者李宗祐／翻攝
小貨車涉嫌闖平交道造成柵欄毀損。記者李宗祐／翻攝
小貨車涉嫌闖平交道造成柵欄毀損。記者李宗祐／翻攝
事後林鐵文資處加派人員於現場交管。記者李宗祐／翻攝
事後林鐵文資處加派人員於現場交管。記者李宗祐／翻攝

紅綠燈 阿里山 監視器

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