高雄婦人半夜當街聲嘶力竭喊救命 警揭背後原因

高雄莊姓女子今晨將機車違停在人行道，巡邏警網發現前往取締，未料，莊女卻大喊聲嘶力竭大喊救命，警方將她帶回管束。記者石秀華／翻攝 高雄莊姓女子今晨將機車違停在人行道，巡邏警網發現前往取締，未料，莊女卻大喊聲嘶力竭大喊救命，意圖引起騷動，制止警方開單。警方等莊情緒稍加恢復後，將她帶回管束，並開出違停和輕型機車駕照卻騎重型機車的2張罰單。

PTT高雄網友以「華夏路和至真路有女生狂喊救命」為題，發文指出凌晨在華夏路至真路一帶聽到有女生聲嘶力竭狂喊「救命」，長達好幾分鐘， 他住在高樓層，還在分辨聲音從哪裡來的時候，就聽到警車的聲音了，但後來就開走了。 有人知道怎麼了嗎？希望人沒事！

左營警分局警方指出，新莊派出所員警今天凌晨0時55分許獲報，在華夏路和至真路口有機車違停在人行道，警方到場處理時，45歲莊姓女子情緒不穩，見警方欲對其開單，竟當場大聲喊叫救命，意圖引起騷動。