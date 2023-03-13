台電身障退休員工人疑輕生 騎機車衝入魚塭溺斃

疑久病厭世，台電身障退休員工人車衝入魚塭溺斃。圖 ／民眾提供 台南市七股區今上午人車衝入魚塭溺斃憾事，1名台電退休前員工今凌晨告知親友後欲輕生後失聯，警消獲報趕至確認，詳細死因檢警調查釐清中。

不幸溺斃的63歲未婚七股區吳姓男子，曾是台電員工，某次出勤時身體遭高壓電電傷，造成左手、左腳必須截肢後被迫提前退休。吳因生活不便，且受傷後病痛持續發作無法根治，心情鬱悶寡歡。

警方調查，今凌晨4時吳告知親人欲尋短隨後失聯，警方獲報吳的堂哥報案發動協尋，今清晨7時有民眾發現一輛身障機車人車衝入魚塭緊急報警，警消趕至發現1人水中載浮載沉，趕緊將人車打撈起已無心跳，確認死者就是吳男。

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