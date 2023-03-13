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南迴大武段山羌竄出被撞身亡 駕駛受驚報警：第一次碰到

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

一輛小客車昨下午行經南迴公路大武路段，撞上1隻小山羌、山羌當場死亡，駕駛將死亡山羌搬到路旁後報警；台東縣農業處表示，山羌已非保育類動物，若非故意致死沒有刑責，在道路發生野生動物事故可先報警，警方會依程序處理，勿將野生動物自行帶回。

駕駛表示，昨天下午駕車北上行經南迴公路大武段，有隻小山羌突然從路旁竄出，他閃避不及、山羌當場被撞死亡，轎車輪弧也因撞擊掉落，車頭鈑金稍微受損，車上的人沒事、只是嚇了一跳，他趕忙下車把小三羌屍體搬到路旁，並直言「第一次遇到這情況，也不知要如何處理？」

台東縣農業處長許家豪表示，山羌己非保育動物，基於非故意、就沒有刑責問題，但是無論保育或非保育野生動物，若在道路被撞死，都可報警處理，警方會通知公路管理單位，另由於野生動物體內可能含有未知病毒，呼籲民眾勿將死亡動物帶回家。

台東已發生多起野生動物交通事故，去年南迴公路台九線松子澗路段，一輛重機撞上穿越馬路的台灣獼猴，獼猴當場死亡，重機摔車、駕駛輕傷送醫，另之前也曾發生汽車撞鴿子、撞鳥，台11線東河段還曾發生撞牛交通事故。大武警分局呼籲，行駛山區道路駕駛勿超速，隨時注意車前狀況，以維護行車安全。

小山羌被撞後當場死亡，駕駛將死亡山羌搬到路旁後報警處理。記者卜敏正／翻攝
小山羌被撞後當場死亡，駕駛將死亡山羌搬到路旁後報警處理。記者卜敏正／翻攝
小山羌被撞後當場死亡，駕駛將死亡山羌搬到路旁後報警處理。記者卜敏正／翻攝
小山羌被撞後當場死亡，駕駛將死亡山羌搬到路旁後報警處理。記者卜敏正／翻攝

山羌 台東

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