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寒夜九旬老翁衣著單薄迷途街頭 南警迅速協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

90歲章姓老翁因忘記回家的路，昨晚8點多在台南市中西區民族路徘徊，員警接獲報案，因冷氣團南下天氣冷颼颼，發現老翁僅穿著短袖，員警趕緊讓老翁上巡邏車休息，並聯繫他家屬到派出所帶老翁返家。

台南市警二分局民權派出所員警，昨晚8點多接獲110報案，稱中西區民族路與永福路口附近有一名迷途老人衣著單薄、疑似走失，需警察協助，警員吳達義、盧永耀獲報後立即前往處理，發現老翁僅穿著短袖於路邊徘徊，趕緊讓老翁上巡邏車休息。

原來章姓老翁昨天下午3點多出門後，忘記回家路線迷途以致四處遊走，身上未帶手機也無法聯繫家屬，警方詢問老翁得知身分及住處後，聯繫家屬至派出所帶老翁返家。

章子表示，父親平時都由家人陪伴照顧，昨天下午3點多發現老翁自行離家，正動員家人在附近尋找，對警方積極迅速的協助深表感謝。

市警二分局表示，家中如有年長者，建議可申請「愛心手鍊」，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如不慎走失，尋獲時才可藉由這些資訊即時聯繫到家屬。民眾若遇失智長者失蹤，請撥打110通知警方協助，警察必將前往服務，替失智長者找到返家的路。

昨晚天氣寒冷，90歲章姓老翁（右）衣著單薄迷途，台南市警二分局警員吳達義（左）協助返家。記者黃宣翰／翻攝
昨晚天氣寒冷，90歲章姓老翁（右）衣著單薄迷途，台南市警二分局警員吳達義（左）協助返家。記者黃宣翰／翻攝

警察 失智

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