偷兒趁電動機車換電池2分鐘空檔下手 桃園騎士失財

桃園市中壢區39歲徐姓男子昨天騎乘Gogoro電動機車，至龍岡國小對面的全家超商，下車打開後行李廂更換電池，遭不肖人士順手牽羊，偷走包包的現金1000元及金融卡證件。警方今天上午表示，據報後調閱監視器，已鎖定追查一名附近出沒的派遣男子涉案，正積極找人中。

中壢警方調查，徐男家住中壢區龍岡地區，他騎乘Gogoro電動機車準備返家途中，行經龍岡路二段一家全家超商前，下車打開後行李廂，專注換取電動機車電池，不到2分鐘，換好電池返家，發現後行李廂包包不翼而飛。

徐男原先誤為自己錯放包包遺失，隨後返台超商附近調閱民家監視器，發現他更換電動機車電池時，一名男子靠近機車行李廂，隨後包包失竊，他報案指稱，自己包包放在後行李廂，內有現金1000元及金融卡證件失竊。