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偷兒趁電動機車換電池2分鐘空檔下手 桃園騎士失財

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區39歲徐姓男子昨天騎乘Gogoro電動機車，至龍岡國小對面的全家超商，下車打開後行李廂更換電池，遭不肖人士順手牽羊，偷走包包的現金1000元及金融卡證件。警方今天上午表示，據報後調閱監視器，已鎖定追查一名附近出沒的派遣男子涉案，正積極找人中。

中壢警方調查，徐男家住中壢區龍岡地區，他騎乘Gogoro電動機車準備返家途中，行經龍岡路二段一家全家超商前，下車打開後行李廂，專注換取電動機車電池，不到2分鐘，換好電池返家，發現後行李廂包包不翼而飛。

徐男原先誤為自己錯放包包遺失，隨後返台超商附近調閱民家監視器，發現他更換電動機車電池時，一名男子靠近機車行李廂，隨後包包失竊，他報案指稱，自己包包放在後行李廂，內有現金1000元及金融卡證件失竊。

警方調閱附近監視器鎖定一名男子涉案，訪查附近民家，發現該名男子疑似常在龍岡附近出沒的一名派遣工作男子，正積極追查，警方表示，Gogoro電動機車更換電池要打開後行李廂，大約2分鐘要仔細操作，呼籲電動機車騎士更換電池，切記包包等財物隨身攜帶，避免宵小可乘。

中壢區Gogoro電動機車騎士更換電池遭竊，警方呼籲電機騎士打開後行李廂更換電池財物隨身帶。記者曾增勳／攝影
中壢區Gogoro電動機車騎士更換電池遭竊，警方呼籲電機騎士打開後行李廂更換電池財物隨身帶。記者曾增勳／攝影
中壢區Gogoro電動機車騎士更換電池遭竊，警方呼籲電機騎士打開後行李廂更換電池財物隨身帶。記者曾增勳／攝影
中壢區Gogoro電動機車騎士更換電池遭竊，警方呼籲電機騎士打開後行李廂更換電池財物隨身帶。記者曾增勳／攝影

電動機車 監視器

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