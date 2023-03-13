韓國旅遊團歡喜來台 遊覽車到桃園卻卡這 警當場拆了它

廖姓男子昨晚駕駛遊覽車，載著一車10名韓國籍旅客，行經桃園市龜山區文青路，右轉青山路二段時卡在路口2公尺限高桿，動彈不得；警方獲報後到場疏散乘客、疏導交通，約2小時後恢復通行。無人受傷。

警方調查，58歲廖姓男子昨傍晚5時30分許駕駛遊覽車往台北，行經龜山區文青路轉青山路二段時，未注意該路段限高2公尺，車頂逃生門撞上限高桿卡住，整輛車動彈不得。

當時車上載有10名韓籍乘客，所幸包含廖男在內全數都未受傷；轄區大埔派出所獲報後立即派員趕往現場疏導交通，並將車上乘客平安疏散，讓他們搭乘計程車先行離開，結束台灣行的虛驚一場。

警方也通知拖吊車到場協助，將限高桿拆除後，直到晚間7時37分才使遊覽車順利脫困，也讓路口交通恢復順暢。

龜山區公所工務課接受記者詢問指出，當地之所以架設限高桿，是因青山路二段往新莊方向下坡坡度偏大，還有大彎，過去曾發生不少死亡車禍，設施損壞後續將交由轄管的養工處修復。