高雄男偷車吸毒呼呼大睡 膠帶黏車牌8變0 警一眼看穿
梁姓男子在高雄鳳山區偷竊馬自達轎車，警方獲報，沿線調近百支監視器，當天下午循線在大寮區一處廟宇廣場發現可疑車，車牌被竊賊以膠帶黏貼，將B變D、8變0，因手法粗糙被警一眼看穿，梁在贓車中吸毒呼呼大睡，被警方拉出逮捕。
鳳山警分局成功派出所前天上午8時許，受理60歲李姓男子報案，稱停在鳳山區鳳東路上停車格內的馬自達轎車遭竊，因車體老舊，損失約5萬元。
警方受理後，沿線調閱路口上百支監視器調查，發現竊嫌當天凌晨1時許，再鳳東路四處尋找下手目標，偷車後，將車沿路開往大寮區，警方鎖定37歲梁姓男子涉案，循線查緝竊賊蹤跡。
當天下午在大寮區鳳林三路發現失竊贓車停在廟前廣場，車牌還貼上膠帶變造將車號中的B變D、8變0，躲避警方查緝，被警方一眼看穿；當時梁男在車中呼呼大睡，渾然未覺警方靠近。
警方打開車門後，將睡夢中的梁男從車中拉出，壓制在地逮捕，並在車中起出作案用的T字型板手、安非他命吸食器1組、藥勺2支等物。
梁男對竊車行為坦承不諱，供稱竊車代步及載物品使用，因犯案後累得在車中休息，沒想到這麼快就遭警方查獲；警詢後，依竊盜及違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。
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