應對民眾受詐臨櫃提款 他提出「第二層」問題預防

斗六分局日前到土地銀行宣導防詐，偵查隊長江坤達向行員分享臨櫃關懷提問技巧，除了金錢用途之外，應再深入追問「第二層」問題，若民眾支吾其詞或神情有異，就很可能是被詐騙，需立即通知警方到場；土銀斗六分行襄理沈育吉肯定防詐方法，相信能有效阻詐。

江坤達說，通常臨櫃領款、匯款時，行員都只問金錢用途，不論民眾回答購屋、買車、裝潢或嫁娶等，都是合理的答案，很難察覺異常；但，再追問「第二層」問題，例如房子地點、建案名稱、車子廠牌、室內設計師名字或婚宴場地等，若民眾一時語塞、神情有異或支吾其詞，就很可能是詐騙案件。

江坤達也說，他和土地銀行斗六分行襄理沈育吉是竹馬之交，從國小、國中至高中都是同學，大學畢業後他在2009年進入斗六分局服務，沈育吉2008年進入土銀斗六分行服務，工作地點相聚50公尺，兩人老家也相距不到100公尺，相識逾40年，時常聯手防詐、阻詐，真的很有緣分。

沈育吉說，行員站在第一線面對民眾，必須擁有敏銳及細心的觀察力，才能發覺可疑及時攔阻；江坤達到斗六分行播放「阿昭署長反詐騙系列」宣導影片，並指導行員識詐方法，相信有助防止詐騙，未來將持續與警方保持連繫，如發現民眾疑似遭詐會立即通報警方到場協助，共同守護民眾的血汗錢。