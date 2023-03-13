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新竹女騎士誤闖國道 好心汽車駕駛閃黃燈後方護送
新竹一名女機車騎士，11號晚間7點半因導航設定為汽車模式，誤闖騎上高速公路，女騎士騎在外側車道，後方一名好心的汽車駕駛，打雙警示燈護送，全程遭網友拍下來。對此，國道警建議，若誤闖國道時，可先靠在外側的避車彎，避免發生危險，再打電話報警或致電1968來請求協助。
一名網友在新竹爆料公社ＰＯ影片，網友說，11日晚上7點半左右，發現於國道一號南下靠近湖口、新豐的出口前，外側有一輛轎車閃黃燈護送著機車，文章發出後，有網友直呼機車騎士違規很誇張。
對此，楊梅分隊分隊長盧建文表示，當天晚間7點半有接獲民眾報案，指出在湖口路段有機車誤闖國道，警方隨即派巡邏車在湖口交流道的出口攔截，發現女騎士因導航用汽車模式找路，才會誤闖騎上國道，警方依規定舉發違規。
盧建文也呼籲機車騎士，若誤闖於國道時，建議停靠在外側的避車彎，避免發生危險，再打電話報警或致電1968來請求協助。
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