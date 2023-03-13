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影／男嬰吃蛋後過敏急症 阿嬤衝派出所求救 警車開道送醫
台中一名男嬰吃蛋後過敏，家人急開車要送醫途中，男嬰呼吸困難，手腳已呈捲曲狀，車停台中市清水警分局清泉派出所前，男嬰阿嬤衝進派出所求救。經警車開道，迅速送男嬰到醫院，緊急治療後已平安出院。家人再到派出所向員警致謝。
住台中市神岡區的1名7月大男嬰，本月9日下午突然哭不停，家人發男嬰臉部紅腫、嚴重過敏，男嬰父親開車與男嬰阿嬤一起要帶男嬰到梧棲童醫院就診。
開車途中男嬰哭聲越來越薄弱，呼吸困難，手腳已呈捲曲狀，沿途車多行車速度緩慢，男嬰情況危急，開車剛好經過清水警分局清泉派出所門口前，男嬰阿嬤立即下車，神色慌張跑進派出所，向員警表示「趕緊吔！我孫子很嚴重，幫忙一下(開道)，拜託」。
警員黃煜埕了解後，因事屬緊急若叫救護車可能錯失搶救時間，他即刻開巡邏車協助開道，沿路開啟警示燈、鳴笛按喇叭，提醒其他用路車輛目前正在執行緊急情況，將原本14分鐘的路程縮短到7分鐘安全到達醫院救治，男嬰經過緊急治療後，已平安出院。
家屬隔天再度到清泉派出所感謝員警協助，家屬表示，醫師說明男嬰因吃雞蛋過敏，幸好有警方的幫忙，否則後果不堪設想；清水警分局清泉所長吳嘉瑋表示，民眾若身體不適應向119救護人員請求協助。為民服務是警察工作的一環，民眾若遇到緊急狀況向警方求助，更是義不容辭，立即判斷緊急協助民眾就醫。
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