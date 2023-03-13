影／男嬰吃蛋後過敏急症 阿嬤衝派出所求救 警車開道送醫

台中一名男嬰吃蛋後過敏，家人急開車要送醫途中，男嬰呼吸困難，手腳已呈捲曲狀，車停台中市清水警分局清泉派出所前，男嬰阿嬤衝進派出所求救。經警車開道，迅速送男嬰到醫院，緊急治療後已平安出院。家人再到派出所向員警致謝。

住台中市神岡區的1名7月大男嬰，本月9日下午突然哭不停，家人發男嬰臉部紅腫、嚴重過敏，男嬰父親開車與男嬰阿嬤一起要帶男嬰到梧棲童醫院就診。

開車途中男嬰哭聲越來越薄弱，呼吸困難，手腳已呈捲曲狀，沿途車多行車速度緩慢，男嬰情況危急，開車剛好經過清水警分局清泉派出所門口前，男嬰阿嬤立即下車，神色慌張跑進派出所，向員警表示「趕緊吔！我孫子很嚴重，幫忙一下(開道)，拜託」。

警員黃煜埕了解後，因事屬緊急若叫救護車可能錯失搶救時間，他即刻開巡邏車協助開道，沿路開啟警示燈、鳴笛按喇叭，提醒其他用路車輛目前正在執行緊急情況，將原本14分鐘的路程縮短到7分鐘安全到達醫院救治，男嬰經過緊急治療後，已平安出院。